Ad aprire di fatto la rassegna dedicata alla lettura sarà Marisa Marraffino

L’appuntamento è per venerdì 8 marzo alle ore 17 a Palazzo del Commercio

LECCO – In attesa della presentazione ufficiale, Leggermente si prepara a vivere il suo primo appuntamento aperto al pubblico della decima edizione.

Ad aprire di fatto la rassegna di Assocultura Confcommercio Lecco – dopo l’anteprima della mostra “Nel segno della montagna” inaugurata lo scorso 23 febbraio e ospitata a Palazzo delle Paure – sarà l’incontro, in programma venerdì 8 marzo alle ore 17 presso Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi.

Per l’occasione interverrà Marisa Marraffino che presenterà il suo libro “Il bullismo spiegato a genitori e insegnanti” (Laurana Editore).

Marraffino, avvocato che si occupa prevalentemente di reati informatici e dei rischi della rete in generale, ha una visione chiara di quanto avviene online.

“Penso che i social network siano un immenso ‘parco giochi’ del diritto, da conoscere bene per evitare di finire sulle giostre più pericolose. Da lassù lo spettacolo è bellissimo, basta non cadere”.

In questo libro la sua attenzione si focalizza sul bullismo che, “è sempre esistito, ma oggi ha cambiato la sua struttura, è diventato più potente, più aggressivo, più veloce e subdolo che mai: ha mille facce, altrettante sfumature e insidie malevole perché non immediatamente identificabili”.

Ad armarlo è stata soprattutto la tecnologia: “Il bullismo, se non affrontato correttamente, può avere conseguenze sia per gli autori dei fatti sia per le vittime. Chi l’ha vissuto sulla propria pelle rischia di portarsi addosso le cicatrici per sempre. Per questo occorre conoscerlo, prima di trattarlo e possibilmente disarmarlo”.

A moderare l’appuntamento – che vede il sostegno del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, dell’Ufficio della Consigliera di Parità, del Fondo Carla Zanetti, di Telefono Donna Lecco e del Soroptimis Club Lecco – sarà l’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili del Comune di Lecco, Simona Piazza.

Leggermente, manifestazione di promozione della lettura giunta alla decima edizione, è organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia, con la collaborazione di Camera di Commercio, Comune e Provincia di Lecco. L’edizione 2019 è in programma dal 18 al 24 marzo.