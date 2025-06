L’estate lecchese all’insegna della grande musica: in città arriva Cristicchi

Il 18 luglio tappa a Lecco per il nuovo progetto live del cantautore già vincitore di Sanremo

Dal 22 al 27 luglio la 10^ edizione del Lecco Jazz Festival, torna anche la Notte Bianca

LECCO – L’estate lecchese all’insegna della grande musica (ma non solo). Il primo appuntamento da segnare in rosso sul calendario è il 18 luglio quando in città arriverà Simone Cristicchi nell’ambito di Sound of Lecco. Il concerto, gratuito, si terrà in Piazza Garibaldi alle 21.30. Cristicchi tornerà ad incantare il pubblico con il nuovo progetto live ‘Dalle tenebre alla luce – Summer Tour 2025’ con una tappa a Lecco che promette grandi emozioni.

Dal 22 al 27 luglio si aprirà poi la 10^ edizione del Lecco Jazz Festival, un appuntamento oramai consolidato dell’estate in città che anche quest’anno porterà i grandi nomi del jazz italiano ed internazionale. “Una settimana di concerti gratuiti – ha spiegato la vicesindaco e assessore alla Cultura Simona Piazza durante la presentazione degli eventi estivi martedì mattina a Palazzo Paure – diffusi nei luoghi più suggestivi della città, da Piazza Garibaldi a Palazzo Belgiojoso fino a Villa Gomes, per una festa collettiva che unisce pubblico e artisti in un’esperienza intensa e coinvolgente. Il Lecco Jazz Festival festeggia quest’anno dieci anni di musica, emozioni e bellezza, in omaggio a Giorgio Gaslini”.

Il festival, quest’anno a tema ‘Sonorità senza confini’, si aprirà con l’energia e la poesia di Fabrizio Bosso e il suo quartetto e si chiuderà con i Fearless Five, nuovo progetto di Enrico Rava. Nel mezzo tanti ospiti illustri, tra cui Eleonora Strino, Olivia Trummer, Jowee Omicil, Funk Off, Soul Circus e molti altri. Un appuntamento che non può mancare è il Fuori Festival di inizio luglio e di agosto in collaborazione con i Festival ‘Tra lago e monti’, ‘Sopra di me la Grigna’ e ‘Suoni Mobili’ che continueranno a portare musica e stupore nel lecchese mentre come annunciato a settembre la Lake Arena, la piattaforma galleggiante, tornerà in località Malpensata per nuovi spettacoli.

Piazza ha voluto ringraziare la rete di partner ‘motore’ delle iniziative che animeranno l’estate lecchese: Acinque, Camera di Commercio, il Servizio Cultura e Grandi Eventi del Comune di Lecco e Confcommercio Lecco.

Proprio Confcommercio Lecco che firmerà la Notte Bianca in programma il 26 luglio, durante la settimana del Lecco Jazz Festival, con tanti eventi rivolti a cittadini e turisti: “Soprattutto d’estate le nostre strade e le nostre piazze diventano particolarmente attrattive – ha detto Marco Magistretti in rappresentanza dell’associazione commercianti – sarà una bella occasione per tutti. Le collaborazioni non finiscono qui – ha poi ricordato – con il Comune abbiamo riportato in piazza Garibaldi il cineforum Ma che film la vita! (stasera il secondo appuntamento, ndr) e tornerà anche il festival musicale ‘Tra Lago e Monti’, oramai esperienza consolidata dell’estate lecchese. Infine, a luglio torneranno anche i giovedì di Shopping di sera”.

Anche Stefano Simonetti di Acinque ha commentato positivamente gli eventi: “Acinque è partner del Comune di Lecco per le manifestazioni di stile, siamo molto soddisfatti, l’estate lecchese è un momento di grande musica con appuntamenti ed eventi apprezzati da cittadini, turisti e visitatori. Ovunque c’è energia, siamo presenti”.

Fabio Dadati della Camera di Commercio Como Lecco ha concluso ribadendo come la cultura sia diventata una leva economica importante per la città e il territorio: “L’offerta culturale lecchese sta diventando distintiva e a sua volta contribuisce a diversificare l’offerta dell’accoglienza. Siamo sulla strada giusta per consolidare il nostro territorio dal punto di visita turistico, un turismo non solo di lago e monti ma anche di arte e cultura”.