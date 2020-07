L’estate lecchese tra cultura e intrattenimento, tutti gli eventi in programma

In Comune la presentazione degli eventi estivi

Cinema all’aperto, mostre e spettacoli. Il 18 luglio torna la Notte Bianca, c’è anche il nuovo progetto ‘Senti come suona’

LECCO – Sarà un’estate all’insegna della cultura e della valorizzazione della città e del territorio quella presentata questa mattina, venerdì 3 luglio, dall’amministrazione comunale. Il calendario di eventi estivi sarà per forza di cose ridotto a causa dell’emergenza sanitaria e delle stringenti normative anti Covid tutt’ora in vigore, ma non per questo, assicurano dal Comune, mancherà di qualità.

“Devo dire la verità – ha dichiarato il vicesindaco e assessore al Turismo Francesca Bonacina – fino a poche settimane fa non eravamo neanche sicuri di riuscire a realizzare questo calendario, le incognite causate dall’emergenza sanitaria erano tante. Siamo quindi davvero soddisfatti del grande lavoro realizzato e per questo dobbiamo ringraziare una rete di partner importanti e sempre al fianco del Comune, tra cui Lecchese Turismo Manifestazioni, LineeLecco, Acel Energie e Confcommercio Lecco. Con il loro supporto siamo riusciti a mettere a punto un calendario di eventi principalmente culturali ma non solo: l’obiettivo è infatti quello di promuovere e rilanciare il nostro bellissimo territorio che quest’anno, più degli altri anni, ci aspettiamo attiri un turismo di prossimità dalla vicina Brianza e da Milano. Siamo sicuri – ha concluso Bonacina – che una volta passata l’emergenza la situazione tornerà alla normalità”.

Eventi in sicurezza

Tutti gli eventi in programma si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid: “Sarà un’estate in sicurezza – ha specificato l’assessore alla Cultura Simona Piazza – gli eventi saranno ad ingresso libero e gratuito ma il posto andrà prenotato e ci sarà un numero massimo di ingressi, stabilito per legge. Gli appuntamenti saranno anche aggregativi e di intrattenimento, non solo teatro ma anche cinema, musica, esibizioni e molto altro. Tutti i musei cittadini – ha ricordato l’assessore – saranno a ingresso gratuito fino al 31 agosto”. Gli eventi si terranno nelle piazze cittadine, nei parchi e nelle ville, proprio per “rilanciare le ricchezze e le bellezze della nostra città e renderle fruibili ai lecchesi e non” come precisato da Piazza, che ha rinnovato il ringraziamento alla rete di partner locali: “Il loro supporto è stato fondamentale nell’organizzazione di questo calendario”.

Cinema e shopping di sera, il 18 luglio la Notte Bianca

Sarà la centralissima Piazza Garibaldi ad ospitare il cinema all’aperto targato Ltm. Tutti gli appuntamenti sono il mercoledì alle 21.15. Grazie a Confcommercio Lecco, poi, il giovedì sera sarà all’insegna dello shopping sotto le stelle, partito proprio ieri, 2 luglio. Sempre l’associazione dei commercianti curerà inoltre la rassegna cinematografica ‘Ma che film la vita!” che si terrà presso il Cinema Teatro L’Aquilone dell’Oratorio San Luigi di Lecco. Quattro appuntamenti in programma, il 14-17-21 e 24 luglio. Il 18 luglio in città tornerà anche la Notte Bianca, quest’anno all’insegna della cultura e dell’intrattenimento. Il programma prevede l’apertura straordinaria e continuativa dei musei dalle 10 alle 23. Nel pomeriggio, alle 18, a Villa Manzoni, verrà inaugurato il restauro della Cappella dell’Assunta e del nuovo allestimento della Sala 8 del Museo dedicato alla Storia della Colonna Infame. La sera in Piazza Garibaldi diversi appuntamenti musicali e teatrali.

Alla scoperta dei luoghi manzoniani con LineeLecco

Grazie a LineeLecco, che quest’anno dal 7 giugno al 27 settembre ha messo a disposizione le navette gratuite per i Piani d’Erna (qui gli orari e le informazioni), da domenica 19 luglio si potranno effettuare dei tour alla scoperta dei luoghi manzoniani. Accompagnati dalle guide i visitatori potranno conoscere la città, Villa Manzoni e tutti i luoghi legati ai Promessi Sposi, spostandosi a bordo della ‘navetta manzoniana’. “Linee Lecco ama la cultura e vuole contribuire al rilancio della città – ha detto il Direttore Generale Salvatore Cappello, presente alla conferenza stampa insieme all’Amministratore Unico Mauro Frigerio – per ora i tour saranno effettuati solo la mattina, ovviamente andranno prenotati”. Per maggiori informazioni www.lineelecco.it

Senti come suona, novità 2020

E’ invece a cura di Stefano Fumagalli e Marco Menaballi il progetto innovativo che animerà l’estate lecchese, Senti come suona: “Si tratta – ha spiegato il musicista e creator Fumagali – di un’iniziativa che mira a ripensare gli spazi urbani per lo più inutilizzati e animarli con performance di strada, possiamo dire quindi che gli artisti di strada saranno i protagonisti: non solo musica ma anche balli, esibizioni, teatro, poesia e molto altro. L’intento è riscoprire angoli dimenticati della nostra città e dare voce agli artisti locali che avranno così l’opportunità di esibirsi e farsi conoscere. L’idea è nata durante il lockdown, periodo che ha sicuramente influito pesantemente, tra gli altri, sul settore culturale e musicale. Siamo in attesa di definire gli ultimi dettagli poi saremo pronti a partire, potete rimanere aggiornati seguendoci su facebook. Ancora un ringraziamento all’amministrazione comunale che ci ha dato questa bella possibilità”.

CLICCA QUI per visualizzare il calendario completo con tutti gli eventi dell’estate 2020