Let’s study away 2024: IV anno scolastico all’estero

L’incontro il 26 settembre al Centro Civico Pertini

Saranno presenti i referenti dei progetti di studio all’estero

LECCO – L’Informagiovani del Comune di Lecco promuove, per giovedì 26 settembre alle 17.30 presso il centro civico Sandro Pertini di Germanedo, via dell’Eremo 28, l’incontro informativo “Let’s study away 2024”, rivolto ai ragazzi delle classi seconde e terze degli istituti superiori.

L’iniziativa ha l’obiettivo di informare gli studenti sulle opportunità di frequenza del IV anno di studi superiori all’estero e di promuovere alcune opportunità giovanili spendibili in contesti internazionali, con le quali poter arricchire il proprio percorso formativo e di crescita personale.

Così l’assessora alla Famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante: “Lo scorso anno l’incontro ha visto partecipare oltre 70 ragazzi, molti accompagnati dalle famiglie interessate a capire vantaggi e svantaggi dell’esperienza all’estero, a quali agenzie rivolgersi, quali opportunità esistono per non sovrapporsi necessariamente all’anno scolastico italiano, i costi e tutte le informazioni utili per valutare questa opportunità. Frequentare corsi scolastici in Paesi stranieri continua a rappresentare una grande occasione per i giovani per consolidare le competenze linguistiche, scoprire il funzionamento dei sistemi educativi all’estero ma soprattutto coltivare delle competenze fondamentali come l’autonomia, l’indipendenza e il prendersi delle responsabilità. Tutti i giovani che tornano da questa esperienza la ricordano sempre come una grandissima occasione di crescita personale ed è per questo che come Amministrazione la riproponiamo ogni anno insieme a tante altre esperienze di coinvolgimento attivo e di valorizzazione dei tanti e diversi talenti che Informagiovani propone ai ragazzi e alle ragazze di tutto il territorio”.

All’evento saranno presenti referenti di diverse realtà italiane e internazionali che offrono servizi per un periodo di studio all’estero, che approfondiranno le numerose tematiche riguardanti i passaggi da affrontare prima, durante e dopo la partenza: Euro Master Studies srl, BEC Italia, Team Lingue International Travel, YouAbroad, MLC Edu Limited, WEP – World Educational Program, School and Vacation, Zainetto Verde srl, EF, AFS Intercultura.

Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi al form a questo collegamento. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Informagiovani al numero 0341 493790 (anche via WhatsApp) o all’indirizzo informagiovani@comune.lecco.it.