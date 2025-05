Lettera. Niente fondi per lo stadio, Lecco Club Shamrock critica la scelta dell’Amministrazione

LECCO – Il Lecco Club Shamrock prende posizione sulla recente decisione dell’Amministrazione Comunale riguardo allo Stadio Rigamonti Ceppi. Di seguito, la lettera aperta inviata per chiedere un immediato cambio di rotta.

Con la presente, il Lecco Club Shamrock desidera esprimere il proprio forte disappunto per la decisione dell’Amministrazione Comunale di non destinare fondi alla riqualificazione dello Stadio Comunale Rigamonti Ceppi, struttura che rappresenta un patrimonio storico, sportivo, sociale e identitario della nostra città.

In particolare, riteniamo inaccettabile che non vengano stanziate risorse per interventi ormai urgenti e imprescindibili, come il rifacimento dei servizi igienici, oggi in condizioni non solo inadeguate, ma totalmente inaccessibili a donne e persone con disabilità. Questa situazione è discriminatoria e mina alla base ogni principio di inclusività, decoro e rispetto della dignità dei cittadini.

Lo Stadio Comunale non è solo un bene “a uso privato”, come impropriamente definito, è una infrastruttura pubblica punto di riferimento per migliaia di giovani, famiglie, tecnici e appassionati che credono nello sport come strumento di crescita, educazione e coesione sociale.

La mancata assegnazione di fondi per la manutenzione e l’ammodernamento dello stadio rappresenta una scelta miope, che penalizza non solo la Calcio Lecco, ma tutta la cittadinanza lecchese.

Alla luce di quanto sopra, chiediamo con forza una revisione della decisione assunta e l’attivazione di un piano concreto di investimenti a favore dello Stadio Comunale e dello sport lecchese in generale, a partire dagli interventi più urgenti come l’accessibilità dei servizi igienici.

Certi che vorrete considerare con attenzione questa istanza, restiamo disponibili a un confronto diretto e costruttivo.

Lecco Club Shamrock