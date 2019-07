Leuci. Tavolo in Prefettura, il curatore: entro agosto via le coperture in amianto

Incontro in Prefettura sul caso della bonifica dell’ex fabbrica Leuci

Il curatore fallimentare ha confermato le tempistiche

LECCO – Ci sono ancora 3950 mq di coperture in amianto da rimuovere alla Leuci e si trovano nel lotto 3 dell’ex stabilimento di via XI Febbraio: la rimozione, dopo il fallimento della proprietà (Lago srl) è affidata al curatore fallimentare Andrea Carlucci che questa mattina ha incontrato le istituzioni in prefettura.

All’incontro hanno preso parte il prefetto Michele Formiglio, il sindaco del Comune di Lecco, Virginio Brivio, insieme ai dirigenti del Settore Ambiente Chiara Brebbia, Paola Ceriani e Luca Gilardoni, l’Ats Brianza nelle persone di Nicoletta Castelli e Giuliana Saba.

“Il curatore fallimentare – spiegano dalla Prefettura – ha garantito il rispetto della tempistica prevista nell’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco di Lecco a tutela della salute pubblica, attraverso tre step operativi”

Il primo step riguarda le operazioni di rimozione della copertura del Lotto 3, con espletamento della gara ed esecuzione dei lavori entro il mese di agosto. La seconda fase prevede, entro ottobre, il conferimento dell’amianto friabile rimosso ed infine la rimozione del linoleum che, poiché confinato all’interno di una struttura, non creerebbe pericoli per la salute pubblica.

Il prefetto di Lecco ha proposto la costituzione di un tavolo permanente per conferire impulso alle attività di bonifica e messa in sicurezza degli altri manufatti in amianto presenti sul territorio mentre Comune di Lecco ed Ats Brianza stanno redigendo un protocollo finalizzato a standardizzare le procedure per la gestione degli esposti in caso di amianto.

