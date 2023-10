Leva civica: un’opportunità per 26 giovani di mettersi al servizio della comunità

Per partecipare è necessario presentare la manifestazione di interesse entro il 19 novembre

Lunedì 6 novembre alle 16 è previsto anche un momento di approfondimento

LECCO – È aperto il nuovo bando della Leva Civica, promosso dai Comuni degli Ambiti di Lecco e di Bellano, dal progetto Living Land e dall’associazione Mosaico: un’opportunità per 26 giovani di mettersi al servizio della comunità, partecipando ad un percorso formativo ricco, che consente di esprimere la propria creatività, acquisire maggiore senso di responsabilità, oltre che sviluppare capacità organizzative e potenziare le proprie capacità relazionali.

Tantissime le attività proposte presso gli enti che ospiteranno i ragazzi e le ragazze: dall’area sociale a quella scolastica, dall’area culturale e turistica a quella tecnica e amministrativa, in biblioteche, scuole, musei, uffici turistici, progetti sociali per minori, giovani, anziani, disabili, adulti con fragilità, uffici comunali, librerie.

Le attività dei diversi progetti si realizzeranno nei comuni di Abbadia, Ballabio, Bellano, Bulciago, Carenno, Lecco, Galbiate, Mandello, Malgrate, Molteno, Nibionno, Pescate, Pasturo, Valgreghentino, Valmadrera.

Le diverse posizioni aperte sono descritte approfonditamente nel bando, disponibile sul sito www.livingland.info. Possono candidarsi al bando giovani cittadini italiani, dei paesi dell’Unione Europea ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno che abbiano compiuto il diciottesimo e non raggiunto il ventinovesimo anno di età all’atto di presentazione della domanda e che abbiano residenza in Regione Lombardia.

Il percorso, che prenderà avvio il 14 dicembre e durerà otto mesi, fino al 13 agosto 2024, prevede un impegno di 20 ore a settimana e un assegno mensile di 400 euro, oltre alla copertura assicurativa.

“L’obiettivo di questo progetto è duplice – spiega Eleonora Cortesi, coordinatrice del progetto: un aspetto riguarda i giovani, che la Leva Civica vuole coinvolgere e sensibilizzare su problematiche di interesse pubblico, attraverso un percorso che mira a sviluppare in loro competenze trasversali di tipo relazionale, gestionale, organizzativo, progettuale e strategico, utili alla definizione di un profilo personale e professionale spendibile nel mercato del lavoro. Dall’altro lato il progetto porta beneficio alla comunità locale, che può contare su nuove energie. Il tutto è supportato da un percorso formativo realizzato dal Consorzio Consolida che prevede momenti formativi di gruppo e momenti di tutoraggio individuale”.

Per partecipare è necessario presentare la manifestazione di interesse, inviando copia della carta identità, del codice fiscale e del permesso di soggiorno (se presente), insieme al curriculum vitae entro il 19 novembre 2023 all’indirizzo mail: livingland.giovani@consorzioconsolida.it, indicando nell’oggetto “Leva civica”.

Lunedì 6 novembre alle 16 è previsto anche un momento di approfondimento presso la sede di Informagiovani in via dell’Eremo 28 a Lecco, durante il quale sarà possibile porre domande e richieste di chiarimento. Per partecipare è necessario iscriversi a questo indirizzo: https://forms.office.com/e/ZJrm5Jc00y

In contemporanea sarà prevista una diretta Instagram sulla pagina @informagiovani_lecco.

Progetto Living Land (riferimento Eleonora Cortesi):