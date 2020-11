L’ex assessore Donato: “Mio padre ricoverato, per sei giorni non ho avuto notizie di lui”

Lo sfogo di Ivano Donato, medico ed ex assessore comunale

“Mio padre ricoverato a Lecco per Covid, non ho avuto più notizie da domenica”

LECCO – Avere un proprio caro ricoverato in ospedale per Covid e non essere informati per quasi una settimana sulle sue condizioni di salute: un incubo purtroppo accaduto già nella prima ondata ad alcuni familiari di malati di Coronavirus ricoverati negli ospedali e successo anche a Ivano Donato, ex assessore di Lecco.

“Sono un medico rianimatore e questo è successo a me oggi. Lavoro con i Covid ma non in ospedale a Lecco. Mio padre, è ricoverato in Ospedale a Lecco per Covid. Conosco le difficoltà del momento e le fatiche è il mio lavoro. Non voglio rompere ma del mio papà non ho più notizie da domenica, 6 giorni fa. Nessuna telefonata nessun segnale e il suo stato clinico non gli consente di chiamarmi”.

“Ore 17, chiamo il reparto e un infermiera mi dice che non c‘è nessuno che può darmi notizie. Chiedo, sapendo e conoscendo il lavoro, per favore di mettere sulla cartella un bigliettino e di farmi sapere qualcosa. La risposta: Ma se lei è un medico chiami il suo collega, non lavoro a Lecco non so chi, rispondo. I colleghi girano quando li trovo. Non abbiamo tempo da perdere mi viene risposto dall‘infermiera che però non si presenta…”

Uno sfogo pubblicato da Donato sulla propria pagina Facebook. Il post che ha acceso i commenti di molti, anche degli stessi operatori sanitari. In serata, la chiamata di un dirigente sanitario lo aggiornava finalmente delle condizioni del proprio genitore.