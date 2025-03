L’ex Eusider cambia volto: nuovi condomini e un belvedere sull’Adda

Grazie alla rigenerazione urbana l’ex area industriale tra via dell’Isola e Corso Martiri cambierà volto

A fine marzo il consiglio comunale voterà la variante urbanistica necessaria ai lavori

LECCO – Un importante intervento di rigenerazione urbana riguarderà via dell’Isola e Corso Martiri. L’area interessata dall’intervento è quella dell’ex Eusider, poco più di 5.600 metri quadri: qui, in deroga al Pgt, l’immobile ottocentesco dismesso che si affaccia su Corso Martiri verrà rigenerato, l’ex capannone industriale di via dell’Isola demolito e verranno costruite tre nuove palazzine ad uso residenziale (ndr: l’inserimento dei palazzi “bianchi” nel rendering sottostante è solo un esempio volumetrico. La linea architettonica, che include colori, sagoma effettiva, balconi, finiture, verrà sviluppata in una fase successiva e dovrà essere approvata dalla commissione paesaggio).

Non solo: grazie alle normative della rigenerazione urbana verrà anche realizzato un percorso pedonale che collegherà Corso Martiri con via dell’Isola, con piantumazione di nuovi alberi e una piazzetta ad uso pubblico, concepita come una sorta di ‘belvedere’ sull’Adda.

Il progetto privato, che ha già avuto l’ok dalla Soprintendenza ed è stato approvato dalla Giunta del sindaco Gattinoni nella seduta dello scorso 26 febbraio, promette così di riqualificare un’area dismessa alle porte di Pescarenico e dei suggestivi luoghi manzoniani. La prossima settimana dovrebbe essere oggetto dell’apposita commissione V per poi approdare in consiglio comunale già a fine marzo, per l’approvazione della variante urbanistica necessaria.

L’intervento prevede anche nuovi posti auto a raso che saranno ricavati su Corso Martiri (di fianco al Colorificio Lecchese), mentre lato via dell’Isola verranno eliminati alcuni dei parcheggi a pettine attualmente presenti di fronte all’Isola Viscontea: la rimozione degli stalli verrà però ampiamente compensata con la realizzazione di un parcheggio pubblico coperto con una quarantina di posti, collegato al percorso pedonale.