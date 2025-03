“Libera, Libere, Liberi”: teatro e musica per riflettere sui diritti delle donne

L’iniziativa organizzata da Cgil, Cisl e Uil

Parteciperanno anche Laura Silvia Battaglia e Rossella Spinosa

LECCO – CGIL Lecco, CISL Monza Brianza Lecco, UIL Lario e le rispettive categorie dei pensionati organizzano per lunedì 17 marzo 2025 una performance teatrale dal titolo “Libera, Libere, Liberi”. L’evento si terrà presso il Teatro Invito di Lecco a partire dalle ore 9 e vedrà la partecipazione di Laura Silvia Battaglia, giornalista e documentarista, e Rossella Spinosa, pianista e compositrice.

Questo appuntamento rientra tra le iniziative programmate per celebrare la Giornata Internazionale della Donna e vuole essere un’occasione di riflessione sulla condizione femminile in un’area, quella mediorientale, dove le discriminazioni e le violenze di genere rappresentano una drammatica quotidianità. Sostenere la causa della libertà delle donne palestinesi è un punto di partenza per le lotte di emancipazione di tutte le donne del mondo, comprese quelle italiane.

“È di pochi giorni fa la pubblicazione da parte dell’INPS del “Rendiconto di genere 2024”, un’analisi sulle disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro, nel sistema previdenziale e nella protezione sociale in Italia – commentano i sindacati – La fotografia della società italiana che ne esce è impietosa: tutti i dati contenuti nel documento segnalano come la componente femminile del nostro Paese, che pure rappresenta più della metà del totale, continui a trovarsi in una evidente situazione di svantaggio da un punto di vista occupazionale, salariale e di condivisione dei poteri”.

“Attraverso il teatro e la musica – concludono i promotori dell’iniziativa – vogliamo sensibilizzare sul tema dei diritti delle donne e sull’importanza di lottare per una società più giusta. Solo insieme possiamo superare le discriminazioni e costruire un futuro in cui vi siano pari opportunità per tutti”.