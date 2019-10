‘Liberi di respirare: amianto killer’ in API, inaugurata la mostra

Presso la sede dell’Associazione in via Pergola l’esposizione sull’amianto

Presenti i ragazzi del Liceo Artistico Medardo Rosso che hanno lavorato con il Gruppo Aiuto Mesotelioma

LECCO – “Liberi di respirare: Amianto killer”. Questo il titolo della mostra realizzata dal Gruppo Aiuto Mesotelioma in collaborazione degli studenti del Liceo Artistico Medardo Rosso inaugurata quest’oggi presso la sede di Api, in via Pergola.

Un percorso ‘artistico’ che ha cercato di rendere ‘visibile’ il killer invisibile dell’amianto, attraverso una serie di lavori realizzati con stampa di calcografia e serigrafia, esposti all’ingresso della sede di Api.

Oggi pomeriggio, mercoledì, la mostra è stata inaugurata alla presenza del Presidente Api Luigi Sabadini, del sindaco di Lecco Virginio Brivio, presente con gli assessori ai Lavori Pubblici Corrado Valsecchi e all’Ambiente Alessio Dossi, del Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Carlo Cazzaniga e di Cinzia Manzoni del Gruppo Aiuto Mesotelioma.

“Siamo davvero grati della possibilità che Api ci ha dato di poter esporre nella loro sede questa mostra – ha dichiarato Manzoni – già l’esposizione alla Torre Viscontea, concessa dal Comune di Lecco, era stata un grande successo. Questa è una diversa ambientazione ma riteniamo che il lavoro dei ragazzi possa colpire e portare a riflettere gli imprenditori che ogni giorno vengono in Api. Grazie di cuore a tutti”.

Luigi Sabadini, presidente Api, ha ricordato l’importanza dell’economia circolare: “Questo è il futuro delle nostre aziende – ha sottolineato – e ci obbliga a non dimenticare il problema dell’amianto. Questa mostra costituisce l’occasione per rimarcare che l’amianto è un campanello d’allarme per il modo di fare industria oggi. Le normative ci sono e sono sempre più rigide, impongono un’analisi attenta dei prodotti che vengono utilizzati nei processi lavorativi. Anche da parte nostra l’attenzione è sempre alta”.

Anche il sindaco Virginio Brivio ha portato un saluto: “A Lecco come noto il problema dell’amianto è annoso, gli osservati speciali sono gli edifici industriali abbandonati ma anche alcune proprietà private le cui coperture, com’era usanza anni fa, contengono amianto. C’è da fare un lavoro corale e credo che anche iniziative come queste riescano a sensibilizzare in maniera forte la popolazione. Bravi i ragazzi ad aver tradotto artisticamente un problema vero e pericoloso come l’amianto”.

Sempre in Api il 21 novembre prossimo si terrà una video conference e presentazione collection di xilografie d’autore a numero limitato. Il 9 novembre invece a sostegno del Gruppo Aiuto Mesotelioma a Mandello si esibiranno gli Aironi Neri e Andrea Gentileschi con le cover dei Nomadi. Appuntamento alle ore 21 al Teatro De Andrè.

