Liceo Grassi di Lecco: relamping delle due palestre

Migliore illuminazione e notevole risparmio energetico

La Provincia di Lecco sta effettuando studi illuminotecnici

LECCO – La Provincia di Lecco sta effettuando studi illuminotecnici per individuare i corpi illuminanti a led che garantiscono una migliore illuminazione e consentono un notevole risparmio energetico.

In quest’ottica, nei giorni scorsi è stato effettuato il relamping delle due palestre del Liceo Grassi di Lecco, intervento di efficienza energetica che consiste nella sostituzione di vecchi corpi illuminanti (incandescenza, alogeni, fluorescenti/neon) con moderne tecnologie led.

“La Provincia di Lecco è costantemente impegnata a migliorare le condizioni di utilizzo delle palestre a servizio degli istituti scolastici e delle varie associazioni del territorio al di fuori dall’orario scolastico – commentano la Presidente Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica Alessandro Negri -. Interventi come quello realizzato nei giorni scorsi al Liceo Grassi consentono di migliorare la qualità della luce, ridurre i consumi energetici e le spese di manutenzione grazie alla maggiore durata del led”.