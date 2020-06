Liceo Manzoni: acquistati i prefabbricati, ecco come sarà la ‘nuova’ sede della scuola

Aggiudicata la gara di fornitura dei moduli prefabbricati

Le immagini di come sarà l’edificio che ospiterà il Liceo Manzoni

LECCO – Sedici aule su due piani, grazie a moduli prefabbricati che ospiteranno le lezioni a partire dal prossimo anno scolastico: prende forma, ora sulla carta e nelle prossime settimane nel concreto, la soluzione trovata dal Comune per ospitare l’attività del Liceo Manzoni che lascerà la sua sede di via Ghilanzoni per i lavori di messa in sicurezza all’edificio scolastico.

La gara di fornitura e posa dei moduli che saranno disposti nello spazio esterno dell’istituto Bertacchi, è stata aggiudicata provvisoriamente alla ditta Modulcasa Line Spa, per un importo di 1.170.000 euro. Il termine di presentazione delle offerte era scaduto il 1° giugno.

“L’azienda allestirà il cantiere questi giorni – spiega l’assessore al patrimonio del Comune di Lecco Corrado Valsecchi -Termina così un iter procedurale iniziato a partire dal crollo del controsoffitto in un’aula della scuola, che destó inquietudine e legittima preoccupazione. I moduli prefabbricati consentiranno di avere 16 aule su due piani, aule funzionali, moderne e omologate, nonchè pienamente idonee a ospitare alunni e professori che potranno partire con l’anno scolastico 2020/2021 senza problemi”.

La conclusione dei lavori di posa e allacciamento agli impianti dei moduli scolastici in via XI Febbraio, spiegano dal municipio, è prevista per la fine dell’estate e dunque l’inizio del nuovo anno scolastico.

Nel frattempo stanno per partire anche gli interventi in via Ghislanzoni aggiudicati all’ATI composta da Riabitat Liguria S.r.l. di Genova, Elettromeccanica Veneta S.r.l. di Rovigo e O.M.C. Graglia S.r.l. di Cervere.