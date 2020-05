Liceo Manzoni, tre partecipanti all’appalto per fornire i prefabbricati

Moduli prefabbricati per il nuovo anno scolastico del Liceo Manzoni

Tre aziende partecipanti alla gara d’appalto. A giorni l’apertura delle buste

LECCO – Sono tre le aziende che hanno risposto alla gara d’appalto per la fornitura dei moduli dove sarà trasferita l’attività scolastica del Liceo Manzoni a partire da settembre.

Lo ha fatto sapere l’assessore Corrado Valsecchi. “A giorni si procederà con l’apertura delle buste e quindi l’aggiudicazione dell’appalto” ha spiegato l’assessore.

Durante l’estate i moduli saranno installati nell’area esterna degli istituti ex Bovara e Bertacchi. L’intenzione del Comune è quella di concludere l’intervento per l’inizio del nuovo anno scolastico. Prima potrebbe partire il cantiere di sistemazione dell’edificio di via Ghislanzoni, oggi sede del liceo.