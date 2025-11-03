Lierna. Chiusura notturna sulla provinciale tra giovedì e venerdì

LIERNA – La Provincia di Lecco ha disposto la chiusura temporanea al transito della Strada Provinciale 72 del Lago di Como al chilometro 66+550, nel territorio comunale di Lierna, per consentire le operazioni di posa di una gru di cantiere con autogrù.

La chiusura avverrà in orario notturno, nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 novembre 2025, dalle ore 00:00 alle ore 03:00. Durante questo periodo non sarà consentito il transito a nessuna categoria di veicoli o pedoni, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine impegnati in operazioni di emergenza, il cui passaggio dovrà essere sempre garantito.

L’intervento si rende necessario per motivi di sicurezza stradale e operativa, come indicato nella nota protocollata n. 54788 del 23 ottobre 2025, con la quale è stata avanzata la richiesta di chiusura. La Direzione Organizzativa IV – Protezione Civile, Trasporti e Mobilità – Viabilità della Provincia di Lecco, guidata dal dirigente Fabio Valsecchi, ha rilasciato l’autorizzazione dopo aver consultato gli enti territoriali e i servizi di emergenza.

La segnaletica stradale di preavviso e cantiere sarà a cura del richiedente la chiusura, in conformità con il Nuovo Codice della Strada. La Provincia di Lecco si occuperà invece della divulgazione dell’ordinanza agli organi di stampa e di vigilanza.

Il provvedimento, che mira a tutelare la sicurezza degli utenti e a garantire il regolare svolgimento dei lavori, rientra nelle disposizioni previste dal D.Lgs. 285/1992 e dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza.