LILT Lecco, grande successo per l’11ª Festa della Prevenzione: premiati 130 studenti

Alla Sala Ticozzi riconoscimenti per gli elaborati dei progetti “Good Bye Fumo!” e “Alimentare la Salute” dedicati a prevenzione e corretti stili di vita

“LILT Lecco rinnova il proprio impegno nelle scuole del territorio, ribadendo l’importanza di educare alla salute fin dall’infanzia”

LECCO – Una giornata all’insegna della salute, della prevenzione e dell’impegno dei più giovani. Si è svolta alla Sala Don Ticozzi di Lecco l’11ª Festa della Prevenzione promossa da LILT Lecco, appuntamento ormai consolidato che conclude ogni anno i percorsi educativi dedicati alla promozione dei corretti stili di vita nelle scuole del territorio.

L’evento, condotto dalla coordinatrice dei progetti scolastici Laura Valsecchi e dal presidente della LILT lecchese Paolo Ripamonti, ha rappresentato il momento conclusivo dei progetti “Good Bye Fumo!” e “Alimentare la Salute”, iniziative di prevenzione primaria rivolte agli studenti delle scuole lecchesi.

Durante la manifestazione sono stati premiati complessivamente 130 studenti: 80 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e 50 alunni della scuola primaria di Imbersago. A essere valorizzati non sono stati soltanto i singoli elaborati, ma anche l’impegno delle classi e la capacità degli studenti di trasformare i messaggi della prevenzione in strumenti di comunicazione efficaci attraverso slogan, canzoni, video, cartelloni e ricette.

Particolare rilievo ha avuto il progetto “Good Bye Fumo!“, finalizzato a sensibilizzare i giovani sui rischi legati al consumo di tabacco e di tutte le forme di sigarette. A distinguersi come miglior scuola è stata la secondaria di primo grado di Molteno, premiata per la qualità e l’efficacia degli slogan realizzati dagli studenti.

Riconoscimenti sono andati anche alla scuola secondaria di primo grado di Cernusco Lombardone per la migliore canzone e il miglior cartellone, alla scuola di Malgrate per i video realizzati e agli istituti di Airuno, Brivio e Stoppani di Lecco per la produzione di contenuti originali e multimediali particolarmente efficaci nel promuovere il messaggio della prevenzione.

Grande partecipazione anche per il progetto “Alimentare la Salute”, dedicato all’educazione alimentare. Gli studenti sono stati chiamati a ideare ricette sane e sostenibili, valorizzando prodotti del territorio, ingredienti a chilometro zero, riduzione degli sprechi e integrazione delle diverse culture gastronomiche.

In questo ambito si sono distinte la scuola media di Merate, premiata per la migliore ricetta sostenibile, la scuola di Casatenovo per la ricetta più golosa, l’istituto di Civate per la migliore proposta interculturale e le scuole di Brivio e Cernusco per le ricette considerate più salutari.

La Festa della Prevenzione ha confermato ancora una volta l’importanza della collaborazione tra scuola, famiglie e associazioni nella promozione della salute. Attraverso attività pratiche e coinvolgenti, gli studenti hanno avuto l’opportunità di riflettere su temi fondamentali per il proprio benessere, diventando protagonisti attivi nella diffusione di messaggi positivi legati alla prevenzione.

La giornata si è conclusa con una merenda salutare, in linea con i principi promossi dai progetti educativi. Con questa undicesima edizione, LILT Lecco rinnova il proprio impegno nelle scuole del territorio, ribadendo l’importanza di educare alla salute fin dall’infanzia per costruire una maggiore consapevolezza nelle future generazioni.