L’IMA di Lecco riconfermata Scuola Ambasciatrice dell’Economia Civile

Gli studenti hanno presentato progetti educativi al Festival Nazionale di Firenze

Confermato l’impegno della scuola per un’economia sostenibile e centrata sulla persona

LECCO – L’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco è stato riconfermato “Scuola Ambasciatrice dell’Economia Civile” in occasione dell’edizione 2025 del Festival Nazionale dell’Economia Civile, tenutosi a inizio ottobre a Firenze, nel prestigioso scenario di Palazzo Vecchio.

Una delegazione di studenti della scuola secondaria di secondo grado ha presentato uno dei progetti sviluppati nell’ambito del percorso di economia civile, che l’istituto porta avanti da diversi anni. Il riconoscimento, già ottenuto nel 2020, premia l’impegno costante della scuola nella promozione di un modello economico che pone al centro la persona, il bene comune e la sostenibilità.

L’economia civile, le cui radici risalgono al pensiero di Antonio Genovesi, si fonda su valori come fiducia, mutuo vantaggio e felicità, in alternativa a una visione puramente utilitaristica dell’economia. Negli ultimi anni studiosi come Stefano Zamagni, Luigino Bruni ed Elena Granata hanno riportato al centro del dibattito questo paradigma, che ispira anche la progettualità educativa dell’IMA di Lecco, orientata a formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di contribuire a un cambiamento positivo nella società.

Grazie alla collaborazione con la Scuola di Economia Civile e con Next – Nuova Economia per Tutti, l’istituto ha potuto arricchire le proprie proposte didattiche e creare nuove opportunità formative per gli studenti. Ogni anno, un gruppo di alunni partecipa al Festival di Firenze, dove approfondisce i temi trattati a scuola e incontra protagonisti di rilievo del mondo economico, come il premio Nobel per l’economia Abhijit Banerjee, noto per il suo approccio sperimentale alla lotta contro la povertà globale.

“Sono molto felice per il riconoscimento che abbiamo ottenuto – afferma la prof.ssa Maridele Sandionigi che ha accompagnato i ragazzi – è un’ulteriore conferma di ciò che vogliamo insegnare ai nostri alunni: un’economia non basata su logiche di sfruttamento e di profitto, ma che sappia mettere al centro lo sviluppo integrale dell’uomo, dentro il contesto sociale in cui si trova a vivere. Il Festival è stata anche l’occasione per far vedere ai ragazzi che c’è un movimento ampio di persone che crede nella possibilità del cambiamento del mainstream economico”.

Anche gli studenti hanno espresso grande entusiasmo per l’esperienza. Alice Bonfanti, alunna di 5ª AFM, racconta: “Partecipare al Festival Nazionale dell’Economia Civile è stata una grande opportunità per noi e per il nostro percorso scolastico, oltre che per il nostro futuro. Ci è stato permesso di poter assistere a conferenze da parte di esperti, economisti e imprenditori che ci hanno aperto gli occhi sui temi più importanti di questo momento storico, soffermandosi sull’economia come strumento di confronto e inclusione, trasmettendo entusiasmo e speranza. Abbiamo vissuto questi giorni con grande interesse, infatti ci portiamo con noi un bagaglio di nuove conoscenze e pensieri che ci portano a riflettere sulle nostre scelte e sulla nostra vita quotidiana. Inoltre, è stato bello poter vivere quest’esperienza insieme ai compagni, condividendo momenti di confronto ma anche di leggerezza dove ci siamo potuti conoscere meglio. È stata un’esperienza che sicuramente ricorderemo con grande piacere.”

Con questo nuovo riconoscimento, l’IMA di Lecco conferma il proprio impegno a essere punto di riferimento nella diffusione dei valori dell’economia civile, promuovendo momenti di confronto e riflessione aperti alla comunità locale.