L’impegno della Polizia Locale di Varenna in occasione delle Olimpiadi

Rafforzamento dei controlli e dei pattugliamenti della rete viaria provinciale, in particolare della Sp72

Ruolo strategico delle Polizie Locali nel dispositivo d’intervento elaborato dalla Prefettura di Lecco

VARENNA – Anche la Polizia Locale di Varenna, in occasione delle Olimpiadi Invernali “Milano-Cortina 2026”, contribuisce al rafforzamento dei controlli e dei pattugliamenti della rete viaria provinciale, in particolare della Strada Provinciale 72, pronta ad ogni tipo di intervento in caso di bisogno.

L’attività si inserisce nell’accordo con Regione Lombardia, Polizia Provinciale e Comune di

Lecco che vede anche la Polizia Locale di Varenna impegnata nel garantire sicurezza

stradale e viabilistica nelle infrastrutture stradali provinciali.

A partire da domenica 1° febbraio a supporto del passaggio della fiaccola olimpica a Varenna e dell’arrivo a Lecco, oltre i servizi serali notturni di presidio della viabilità provinciale, da Colico a Lecco, gli Agenti, l’Assistente Esperto Luca Boscolo e l’Agente

Laura Marinangeli, garantiscono un ruolo strategico nel dispositivo d’intervento elaborato dalla Prefettura di Lecco in collaborazione e coordinamento con le Forze dell’Ordine, pronti

a intervenire in caso di criticità non solo sulla Sp72 ma anche di supporto per assicurare la fluidità della circolazione in caso di problemi sulla SS36, come recentemente accaduto con l’incendio nella galleria Monte Piazzo: in quel frangente il traffico di mezzi pesanti è stato deviato sulla Sp72, dove il personale di Polizia Locale è stato impegnato diverse ore nella frazione Fiumelatte a garantire che non ci fossero blocchi o incidenti a causa degli autoarticolati in circolazione.

Il servizio andrà avanti nelle prossime settimane e dimostra la capacità delle Polizie Locali della provincia di sapersi coordinare ottimamente e muovere in squadra.