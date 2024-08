Linee Lecco, aperte le candidature per il Consiglio di Amministrazione

Online l’avviso, candidature entro le 12 di lunedì 2 settembre

LECCO – Pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Lecco l’avviso pubblico per la presentazione di candidature finalizzate alla nomina di un nuovo membro del consiglio di amministrazione della società Linee Lecco Spa.

È necessario presentare le candidature, corredate dell’opportuna documentazione, entro le 12 di lunedì 2 settembre al protocollo generale dell’ente di piazza Diaz 1, lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e mercoledì dalle 8.30 alle 15.30 oppure via Pec all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it.

Il nuovo membro, che sarà nominato dal Sindaco di Lecco sulla base degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni approvati dal Consiglio comunale nel 2017, entrerà in carica a settembre e terminerà con l’approvazione del bilancio consuntivo 2025. Il compenso previsto per i consiglieri è pari a 7.000 euro e per il presidente a 24.000.

Maggiori informazioni e il bando sono disponibili a questo collegamento.