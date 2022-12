Linee Lecco cambia pelle e guarda alla sostenibilità ambientale e sociale

Bigliettazione elettronica, bilancio di sostenibilità e nuovi mezzi, presentate tutte le novità

“Un cambio di visione per cogliere le esigenze dei cittadini e fornire un servizio sempre migliore”

LECCO – Una mattinata di lavori per Linee Lecco che ha invitato amministratori e stakeholders per fare il punto sulle ultime novità di un’azienda che guarda sempre più all’innovazione e alla sostenibilità per offrire servizi sempre migliori ai cittadini. Nuovi bus, bilancio di sostenibilità, nuovo sistema di bigliettazione elettronica e progetti che guardano al sociale, sono stati questi i punti principali su cui si è focalizzato l’incontro condotto da Mauro Frigerio e Salvatore Cappello, rispettivamente amministratore unico e direttore generale di Linee Lecco.

Nel cortile del Politecnico polo di Lecco, che ha fatto da cornice all’incontro, il pubblico ha potuto vedere due dei quattro nuovi bus che entreranno a far parte della flotta: “Si tratta degli ultimi quattro mezzi alimentati da motore diesel perché dal 1° gennaio quelli nuovi saranno elettrici o comunque con altre forme di alimentazione sostenibile – ha spiegato Frigerio -. Abbiamo abbandonato la livrea arancione per una nuova combinazione di colori anche per sottolineare quella che è a tutti gli effetti una rivoluzione che permetterà a Linee Lecco di cambiar pelle”.

“I nuovi bus sono frutto di un progetto più articolato del Mise giustificato dal fatto che Lecco è una città con alto tasso di inquinamento, con parecchie giornate dove viene sforato il livello di CO2 – ha spiegato l’assessore all’ambiente Renata Zuffi –. Si dice che la nostra è una città in salita non è adatta ai bus elettrici, al contrario le prove fatte sul campo e studi del Politecnico confermano che l’elettrico è la scelta migliore per il trasporto urbano. Entro i primi mesi del 2023 dovremmo riuscire a lanciare i nuovi bus, mentre continuiamo a spingere sulle infrastrutture potenziando gli investimenti. Si tratta di un cambio di visione vero, dove il termine sostenibilità comprende anche l’aspetto sociale da qui il progetto per la bigliettazione elettronica ma anche uno sguardo all’accessibilità e alla sicurezza. Un sogno che dal 2023 comincia a diventare realtà”.

Il bilancio di sostenibilità

Sono stati il direttore generale Salvatore Cappello e Francesca Oliva, artefice del lavoro, a presentare il bilancio di sostenibilità: “Il bilancio di sostenibilità nasce da un’analisi dei temi ambientali, sociali ed economici più rilevanti, con uno sguardo rivolto al futuro, innovando sempre più Linee Lecco con l’introduzione di nuove attività, nuove tecnologie e nuovi servizi, rendendola ancora più competitiva e capace di essere più attenta e vicina alle esigenze dei cittadini”.

“Questo primo bilancio di sostenibilità è stato presentato con lo scopo di informare i propri interlocutori e operatori istituzionali, economici, produttivi, sociali e tecnici in modo completo e trasparente, riassumendo in un unico documento le attività e i progetti con riferimento all’esercizio 2021 negli ambiti economico, sociale e ambientali. Vengono inoltre presentati e descritti obbiettivi e progetti che verranno realizzati in futuro”.

Un documento che prende avvio proprio dalla storia di Linee Lecco che muove i primi passi nel lontano 1971 con l’Azienda Pubblica Trasporti.

Bigliettazione elettronica

E’ partito ufficialmente oggi il nuovo sistema di bigliettazione elettronica, un progetto nato nell’ormai lontano 2016. Lecco è ufficialmente la prima città in Lombardia ad avere il biglietto elettronico. Il nuovo supporto è un biglietto elettronico con chip al suo interno sul quale si possono caricare e ricaricare titoli di viaggio di corsa semplice, multicorsa e giornaliero.

La novità è stata spiegata dagli ingegneri Franco Gazzotti (FGsolutions) e Marco Morelli (Conduent): “La bigliettazione elettronica favorisce e migliora l’accesso al cliente, è questo il dato fondamentale. Una tecnologia che consente di mettere al centro il cittadino, capirne le esigenze e fornire un servizio sempre migliore”. Una tecnologia che in ottica futura servirà per favorire anche l’integrazione tra diversi tipi di trasporto come treno, bus o navigazione sul lago. Accanto alla possibilità di pagamento con la carta di credito si affiancano anche quelli con bancomat o smartphone. Da oggi sono 15 i punti vendita a Lecco che consentono di acquistare il biglietto elettronico.

L’impegno di Linee Lecco nel sociale

L’incontro di oggi è stato anche l’occasione per annunciare pubblicamente che Linee Lecco, accogliendo la richiesta del Politecnico, sarà al fianco di un progetto dedicato ai bambini con paralisi cerebrale. Un progetto già avviato e che vede impegnate le realtà de La Nostra Famiglia, della Canottieri Lecco (presente il presidente Marco Cariboni) e del Politecnico Polo di Lecco.

“L’idea scientifica sta nel fatto che i clinici hanno individuato nel gesto della remata, che ha anche una componente ludica ha grandi possibilità di riabilitazione per questi bambini – ha spiegato Manuela Grecchi, Prorettore del Polo di Lecco -. Questa idea può avere degli sviluppi importanti perciò abbiamo chiesto anche il sostegno di Linee Lecco. La seconda fase sta nella creazione di un’imbarcazione dedicata con cui questi ragazzi possono andare in acqua, un altro sogno sarebbe la creazione di un laboratorio congiunto”.

Le conclusioni del sindaco Mauro Gattinoni

“Tecnologia e ambiente cambieranno il futuro del trasporto pubblico e ci troveremo a fare scelte non banali – ha detto il sindaco -. Sappiamo che il bus passa ‘dove vuole lui e quando vuole lui’ mentre noi vogliamo scegliere dove e quando andare. La sfida sarà rendere questo sistema tanto flessibile e integrato da rispondere alle esigenze personali. Dall’era pre covid all’era post covid il trasporto pubblico ha subito un calo del 40%, sulla statale 36 si è passati da 65mila veicoli al giorno a 80mila questo è il contesto in cui stiamo vivendo con tutte le conseguenze del caso. Linee Lecco ha raccolto la sfida accogliendo questi elementi tecnologici che sono la piattaforma base su cui far girare delle strategie politiche. Un altro punto sarà il lancio di una Newco, una nuova società per la mobilità che vedrà partner Linee Lecco e soci tutti i comuni che ne vogliono far parte, questo per integrare le politiche di mobilità in senso ampio, perciò anche la sosta. Integrare questo tipo di politiche rappresenta la base con cui dare una risposta effettiva a un bisogno che altrimenti ci pone tutti al limite della sopportazione fisica e ambientale”.