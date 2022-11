Calo drastico del fatturato per il servizio di autobus pubblici negli ultimi tre anni

Costi di gestione su del 20%. Linee Lecco prevede una perdita di 880 mila euro quest’anno

LECCO – Cattive notizie per la compagnia di trasporto pubblico cittadina: quest’anno il bilancio di Linee Lecco è destinato a chiudersi con una grave perdita economica, stimata in circa 880 mila euro a causa di diversi fattori legati in particolare ai mancati incassi sul servizio di trasporto pubblico e ai rincari a cui anche l’azienda di trasporti lecchese, come altre attività, sta affrontando.

Il fatturato di esercizio complessivo ha subito una forte flessione tra il 2020 e il 2021, in concomitanza con l’emergenza Covid, per poi risalire quest’ultimo anno a circa 7,9 milioni di euro, tornando quasi ai livelli del 2019.

Il calo più importante di fatturato riguarda, come anticipato, il servizio di trasporto pubblico locale che si è sostanzialmente dimezzato rispetto ai 1,2 milioni del 2019, arrivando poco sopra i 700 mila euro negli anni successivi.

A pesare su questo andamento sarebbero gli strascichi dell’emergenza Covid secondo l’amministratore unico della società, Mauro Frigerio, che martedì sera ha illustrato i dati ai consiglieri comunali insieme al direttore Salvatore Cappello:

“Il servizio ha vissuto una situazione di non utilizzo o di sottoutilizzo, il fatturato fatica a tornar agli standard pre covid, la gente ha perso l’abitudine di utilizzare l’autobus oppure ha ancora timore e preferisce spostarsi in altri modi. Questo nonostante ci sia una frequenza vicina tra una corsa e l’altra e pur non avendo aumentato le tariffe” ha spiegato Frigerio secondo cui l’obbligo di mascherina, rimosso solo di recente, avrebbe anch’esso disincentivato l’utilizzo del mezzo pubblico.

Stabile è invece il fatturato dei pullman a noleggio che entro fino anno dovrebbe attestarsi sopra ai livelli del 2019, ovvero oltre i 720 mila euro, con un’impennata evidente tra 2021 e 2022. Per quanto riguarda i parcheggi a pagamento, quest’anno si dovrebbe superare anche in questo caso il livello del 2019, quindi 3 milioni di euro. Cresce anche il fatturato legato alle manutenzioni, raddoppiato rispetto al 2019 e attestato in previsione a 150 mila euro quest’anno. Il valore delle immobilizzazioni di Linee Lecco cresce dai 14 milioni del 2019 agli attuali 16,5 milioni.

Alle perdite legate al trasporto pubblico, si associa un generale aumento del 20% dei costi di gestione (energia, carburante, manutenzioni, ect..) affrontati quest’anno dalla società, che in soldoni ammonterebbe a ben 400 mila euro di costi aggiunti.

Una cifra che pesa dunque della metà rispetto all’annunciata perdita di oltre 880 mila euro a cui Linee Lecco andrà incontro per quest’anno. La restante parte di valori in negativo, ha spiegato Frigerio, riguardano i ristori economici statali promessi e mai arrivati alla società lecchese e i costi ulteriori del personale legati al rinnovo del contratto nazionale.