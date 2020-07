Linee Lecco, Giuseppe Licata sarà il nuovo direttore

Licata prenderà servizio il 1° ottobre e sarà in prova per sei mesi

Succede a Salvatore Cappello, prossimo al pensionamento. Il focus di Linee Lecco sulle scuole

LECCO – Giuseppe Licata, 48 anni di Alessandria, sarà il nuovo Direttore di Linee Lecco Spa al posto di Salvatore Cappello che andrà in pensione nell’aprile 2021. Laureato in legge il nuovo direttore si trasferirà a Lecco dopo alcuni anni di esperienza e lavoro a Novi Ligure. Licata prenderà servizio a partire dal 1° ottobre e sarà ‘in prova’ per sei mesi.

“La selezione è stata complessa e difficile – ha spiegato l’Amministratore Unico Mauro Frigerio, anch’egli in scadenza di mandato e prossimo al pensionamento – su 17 iscritti in 12 si sono presentati alle prove scritte. La commissione ne ha quindi selezionati 4 e scelto il nuovo direttore nella figura di Licata. La Graduatoria – ha specificato – durerà due anni in modo che, ci fosse qualcosa che non va, avremo già un sostituto”. Licata avrà una retribuzione iniziale di 70 mila euro: “Rispetto alla responsabilità che questo genere di impiego comporta la retribuzione è bassa” il commento di Frigerio.

LineeLecco intanto guarda ai prossimi mesi con un focus particolare sulle scuole: “L’attenzione sarà massima, vogliamo dare una mano alle scuole di Lecco – ha commentato – sia per il trasporto che per le visite didattiche, il tutto in sicurezza. Per questo motivo abbiamo in previsione l’acquisto di 6 mila mascherine”.

Il 2 ottobre, invece, come annunciato, l’intenzione della società è quella di riproporre la Festa dei Nonni solitamente in programma a marzo e quest’anno rinviata a causa dell’emergenza Covid.

