Mille bambini delle scuole dell’infanzia hanno partecipato alla giornata “donata” da Linee Lecco

Presentato il nuovo bus “Innominato” che consentirà l’utilizzo anche alle persone diversamente abili

LECCO – Mille bambini in piazza questa mattina, venerdì, a Lecco per festeggiare assieme a Linee Lecco la Festa del Papà.

Una tradizione iniziata nel maggio 2017 e che è diventata un appuntamento fisso per i bambini dell’asilo e per Linee Lecco.

Tra i vari spettacoli organizzati in piazza Garibaldi, piazza XX Settembre e davanti alla Torre Viscontea è stato presentato anche il nuovo bus “Innominato”. Un nome che rimanda ai Promessi Sposi come è ormai nella tradizione di Linee Lecco.

“Anche quest’anno abbiamo voluto fare questo ‘dono’ alla città in occasione della Festa del Papà – ha detto l’amministratore di Linee Lecco Mauro Frigerio -. La mattinata di oggi è anche l’occasione per presentare quelli che sono i costanti investimenti che Linee Lecco fa nel settore del trasporto: sia per il noleggio che per quanto riguarda il trasporto pubblico locale”.

“L’autobus che vediamo qui oggi l’abbiamo chiamato ‘Innominato’ e prosegue nel solco ‘manzoniano’: è l’ultimo acquisto, arrivato solo poche ore fa, e ha delle caratteristiche particolari perché permette il trasporto delle persone diversamente abili”.

Una piattaforma elettrica permette la salita delle persone diversamente abili: “La finalità che abbiamo voluto portare in piazza oggi è l’attenzione per i diversamente abili, bambini, giovani e adulti – ha continuato Frigerio -. Sempre come Linee Lecco, doneremo alla città due pulmini per il trasporto dei ragazzi che frequentano i centri di formazione per persone diversamente abili e doneremo a ogni singola scuola dell’infanzia giochi legati alla mobilità”.

Nel centro cittadino sono stati organizzati spettacoli con artisti di strada che hanno divertito i bambini per tutta la mattinata: “Anche in futuro vogliamo continuare a donare questa giornata ai bambini della città”.

“Vogliamo far conoscere ai bambini sia il servizio di trasporto pubblico di linea che il noleggio da rimessa – ha detto Salvatore Cappello, direttore generale di Linee Lecco -. Oggi presentiamo una novità assoluta: il bus ‘Innominato’, che ci siamo fatti costruire praticamente su misura, permette la salita di persone diversamente abili. Un tema importantissimo quello della disabilità e la risposta dei bambini è stata bellissima, perché i più piccoli sono i primi a riflettere su questi temi”.

La giornata si inserisce in un contesto di investimenti effettuati da Linee Lecco: “Stiamo portando avanti da anni un programma di investimenti che stiamo realizzando in tutti i settori aziendali: trasporto pubblico di linea, noleggio, parcheggi e anche nell’officina”.

Mimi, giocolieri, spettacoli, musica e balli hanno fatto da cornice alla splendida mattinata.

GALLERIA FOTOGRAFICA