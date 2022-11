Linee Lecco. Online gli avvisi per la nomina di CdA e collegio sindacale

Candidature entro le ore 11 di venerdì 25 novembre

Per CDA possibilità di presentare domanda sia di persona che tramite e-mail, proposta esclusivamente via PEC per il collegio sindacale

LECCO – Pubblicati sul portale istituzionale gli avvisi pubblici per la designazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società Linee Lecco Spa. È necessario presentare le candidature al consiglio di amministrazione, corredate dell’opportuna documentazione, entro le 11 di venerdì 25 novembre, al protocollo generale dell’ente sito in piazza Diaz 1, lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e mercoledì dalle 8.30 alle 15.30 o tramite PEC all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it.

Medesimo termine per il collegio sindacale, ma candidature da effettuare esclusivamente via PEC. In questo caso per candidarsi è inoltre necessaria la regolare iscrizione al registro dei revisori contabili. Sia nel consiglio di amministrazione, sia nel collegio sindacale non è possibile nominare quali rappresentanti del Comune, parenti o affini fino al IV grado del sindaco e degli assessori, e fino al II grado dei consiglieri comunali. Gli avvisi pubblici sono disponibili sull’homepage del sito web istituzionale del Comune di Lecco, a questo collegamento.