Linee Lecco presenta il Bilancio 2019: “Chiudiamo in positivo”

Investimenti per oltre 1 milione di euro

L’amministratore unico Frigerio: “Chiudiamo in positivo, ma non senza difficoltà”

LECCO – Tempo di bilanci in casa Linee Lecco: a fare il punto del 2019, venerdì mattina, l’amministratore unico Mauro Frigerio e il direttore generale Salvatore Cappello. Un anno che chiude in positivo (non senza fatiche, come commentato) con un bilancio complessivo pari a 8 milioni di euro (3 milioni dei quali derivanti dai parcheggi che Linee Lecco gestisce in città).

Oltre 1 milione di investimenti

Un capitolo importante, sottolineato da Frigerio, riguarda gli investimenti: “Nel 2019 abbiamo fatto investimenti pari a 1 milione 167.428 euro – ha specificato – direi una cifra notevole, che rimarca la volontà di Linee Lecco di restare ‘nel mercato’ in maniera strategica e adeguata alle aspettative di tutti i nostri utenti. Per questo motivo i nostri investimenti hanno riguardato tutti i ‘rami’ dell’azienda, dal trasporto pubblico locale ai parcheggi, al servizio di noleggio per il turismo”.

Cresce il servizio noleggio

Un servizio noleggio che, come spiegato, cresce di anno in anno: “Quest’anno registriamo un +12,15% che si aggiunge al già +33% del 2018 – ha fatto sapere l’amministratore unico di Linee Lecco – tra poco avremo con noi l’ultimo bus da 55 posti che completerà la flotta destinata al trasporto turistico, per un totale di sette pullman. Lo abbiamo chiamato Azzeccagarbugli, per restare in tema Promessi Sposi”.

Parcheggi, verso la riqualifica di Piazza Mazzini

Continuano gli investimenti sui parcheggi cittadini: “Proprio questa mattina – ha fatto sapere Frigerio – abbiamo firmato un contratto con la società Ski Data che gestisce la parte impiantistica ed elettronica dei nostri parcheggi, il prossimo anno investiremo 200 mila euro su questo aspetto, di cui solo 120 mila andranno in Piazza Mazzini che siamo pronti a riqualificare”.

L’ambizioso progetto, del valore complessivo di 400 mila euro, prevede la sistemazione dei parcheggi e delle fermate del bus: “A settembre abbiamo discusso il progetto nell’apposita commissione, ora il tutto è nelle mani della Sovrintendenza. Attendiamo risposta entro gennaio dopo di che saremo pronti a partire, contiamo 2-3 mesi di lavoro e di riconsegnare Piazza Mazzini alla città per il mese di aprile” ha annunciato Frigerio.

Gli investimenti sui parcheggi hanno riguardato anche la predisposizione del sistema di pagamento con telepass (utilizzato dal 35% degli utenti) e la sicurezza con i Vigilantes (cinque quelli attualmente operativi nei parcheggi di Via Nava, via Adda, via San Nicolò, via Parini e Piazza Mazzini).

Ventina poco utilizzato. Chiuso il piano -1

“Sul fronte parcheggi – ha detto il direttore Cappello – siamo soddisfatti dell’utilizzo del Broletto Nord, che oggi conta 140 abbonati, resta invece problematica la situazione del parcheggio Ventina a Pescarenico che, di fatto, è utilizzato pochissimo. Il piano -1 è stato addirittura ‘chiuso’. E’ un peccato, perché si tratta di un parcheggio strategico e capiente, vicino al centro, coperto, aperto 24h su 24 e vigilato, ma i cittadini non lo utilizzano”.

Rimborsi mancanti, Frigerio: “Crediti per oltre 1 milione”

Non sono mancate le ‘note dolenti’: “Possiamo dire che l’azienda è sana, viva e attenta alle necessità di cittadini e dipendenti (90, ndr) – ha detto Frigerio – la chiusura dell’anno è positiva ma arriviamo col fiato corto”. Il riferimento è ai rimborsi che dovrebbero arrivare da Regione Lombardia e che l’azienda non riceve da agosto: “Il rimborso è pari a 240 mila euro al mese, il credito dunque non è da poco. Grazie alle attività parallele che portiamo avanti, tra cui i parcheggi e il servizio noleggio per turismo, riusciamo a coprire questa mancanza ma non è facile. Inoltre, per ‘risolvere’ l’esposizione di crediti abbiamo chiesto prestiti alle banche e tutti gli interessi passivi rientrano nel nostro bilancio. Abbiamo calcolato che quest’anno in interessi passivi perderemo 40 mila euro, che andranno alle banche invece che alla città”.

Vicini ai cittadini

La restituzione dell’impegno di Linee Lecco alla città è infatti un obiettivo importante per l’azienda: “Ricordo diverse iniziative, tra cui le 22 piante che abbiamo regalato alle scuole, la festa in piazza con i bimbi della scuola dell’infanzia, l’attenzione ai giovani e agli anziani. Mercoledì prossimo doneremo ad un asilo di Germanedo un’altalena per un bimbo gravemente disabile che potrà finalmente giocare come i suoi compagni. Sono gesti importanti che ci fanno sentire sempre più vicini alla città e ai cittadini, questa è la nostra mission, dopo tutto – ha detto Frigerio – e per questo mi sento di ringraziare l’amministrazione comunale che si è sempre fidata del nostro operato. Penso di poter dire di aver sempre restituito questa fiducia”.

Sicurezza sui pullman: “Utenti, controllori e autisti si rispettino a vicenda”

“Colgo l’occasione per ringraziare tutti i nostri dipendenti che svolgono un lavoro ottimo – ha concluso Frigerio – e concludo con un appello ai cittadini in merito alla discussa questione della sicurezza sui pullman. I nostri autisti e controllori sono formati a dovere e con una regola ferrea, rispettare tutti i passeggeri. Chiediamo a loro di fare altrettanto. Per un servizio ottimale è giusto che tutti facciamo la loro parte, rispettando i reciproci ruoli”.