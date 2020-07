Linee Lecco verso il rinnovo dei vertici. Bilancio e sguardo al futuro

In una brochure, Linee Lecco sintetizza dati e interventi degli ultimi quatto anni

Nel 2021 cambierà la direzione della società, appello al futuro sindaco

LECCO – Il nuovo amministratore di Linee Lecco? “Non potrà essere una persona che si presenta in sede solo per firmare i documenti, deve essere presente full time, sette giorni su sette, deve esserci con la testa e con il cuore. Questa società è il patrimonio di 48 mila cittadini lecchesi”.

E’ quanto spera Mauro Frigerio, attuale numero 1 della società di trasporto pubblico lecchese che al 31 dicembre concluderà il suo mandato. Lo sa bene l’amministratore di Linee Lecco che ha presidiato la società “anche sabato e domenica, Pasqua, Pasquetta e ponti festivi” nelle settimane dell’emergenza sanitaria durante la quale “nessun nostro operatore si è ammalato, siamo riusciti a garantire loro di poter lavorare in sicurezza”.

Arriva il nuovo direttore

Non sarà l’unico importante cambiamento per Linee Lecco: ad aprile del prossimo anno andrà in pensione anche il direttore Salvatore Cappello.

“Abbiamo già selezionato il nuovo direttore e domani lo presenteremo al sindaco Brivio – ha fatto sapere Frigerio – entrerà in servizio da ottobre, come vicedirettore per un affiancamento e l’ingresso graduale nel suo ruolo”.

Uno ‘shock’ non da poco, come lo ha definito Frigerio, il cambiamento per la società pubblica cittadina che vedrà rinnovarsi i suoi vertici, oltre che l’amministrazione comunale con le elezioni di settembre. Sullo sfondo c’è anche la riorganizzazione del trasporto scolastico in chiave anti-Covid per gli studenti che a settembre torneranno in classe. Per questo Frigerio in questi giorni ha voluto incontrare i candidati sindaci, consegnando loro la brochure, realzzata dalla Tif Creative Hub, che sintetizza gli ultimi quattro anni (2016-2019) di Linee Lecco.

Il bilancio di Linee Lecco

Un bilancio fatto di dati e illustrato con le immagini di tutti i parcheggi pubblici a pagamento gestiti in house dalla società di trasporti per conto del Comune e dell’ASST per quanto riguarda gli stalli dell’ospedale, le immagini e le statistiche economiche dell’attività di noleggio autobus che lo scorso anno ha avuto un incremento del 45%.

“E’ un’immagine sicuramente positiva di questi quattro anni – ha sottolineato il direttore Cappello – l’immagine di una società che ha saputo investire e guadare avanti, facendo crescere il proprio valore societario da 4,3 a 6,1 milioni di euro”.

Il 2019 di Linee Lecco si è chiuso in positivo con un utile di servizio di 18,3 mila euro, in lieve calo rispetto al 2018 quando superavano i 20 mila euro. Questo a fronte di importanti investimenti che nel 2018 sono stati oltre i 2 milioni di euro e hanno toccato i 1,16 milioni lo scorso anno.

Tra i valori di spesa più importanti ci sono gli interventi di riqualificazione dei parcheggi (460 mila euro nel 2019) sull’attività di noleggio autobus (249 mila euro) e l’ammodernamento della sede (102 mila euro). I ricavi dei parcheggi a pagamento lo scorso hanno erano oltre i 3 milioni di euro che sono valsi un utile a Linee Lecco.

Utile che, ricordano dalla società, è stato in parte distribuito in attività di sponsorizzazione di iniziative e realtà associative del territorio, soprattutto quelle impegnate nel sociale.

Un nuovo percorso manzoniano

Da domenica, inoltre, Linee Lecco si prepara ad inaugurare un nuovo percorso Manzoniano guidato, a bordo di un autobus granturismo, con pranzo presso un ristorante convenzionato. Il prezzo è di 15 euro a partecipante.