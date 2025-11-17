L’Intelligenza Artificiale come forza strategica: una giornata formativa a Lecco

Adobe e Olimpiadi della Grafica, il prossimo 19 novembre

Un evento formativo dedicato a studenti, professionisti e insegnanti sulla collaborazione consapevole con l’AI

LECCO – Una giornata formativa interamente dedicata al potenziale dell’intelligenza artificiale nel design e nella comunicazione visiva. Assocultura Confcommercio Lecco e C&C, in qualità di Adobe Gold Reseller Education Elite, propongono per il prossimo 19 novembre un evento, diviso in due sessioni.

Al mattino è in calendario un’esperienza formativa rivolta alle scuole di grafica e agli studenti delle Accademie in sala Don Ticozzi, via Ongania 4, Lecco dalle 10 alle 13. Il pomeriggio prevede invece sessioni di approfondimento pensate per professionisti del settore e insegnanti presso la sala conferenze del Palazzo del Commercio, in piazza Garibaldi 4 a Lecco, dalle 14 alle 16.

Il tema centrale della giornata vede una riflessione più profonda sul rapporto tra uomo e tecnologia. Un’occasione per ripensare completamente l’approccio nei confronti dell’AI: piuttosto che vederla come una minaccia o uno strumento passivo, la giornata propone di riconoscerla come un alleato strategico nella crescita professionale e creativa. L’obiettivo dell’evento è imparare a sfruttare i concetti, i metodi e le funzioni che l’intelligenza artificiale mette a disposizione, riducendo dispersioni energetiche e ottenendo risultati di qualità superiore.

“La giornata affronterà un tema cruciale: come fare in modo che l’AI collabori al progetto creativo senza gestirlo – spiegano gli organizzatori – Si tratta di una distinzione fondamentale. L’intelligenza artificiale deve valorizzare la visione originale del creativo, non sostituirla. Il lavoro che emerge deve essere anzitutto nostro arricchito, potenziato, ma rimasto autentico nella sua essenza”.

Il programma della giornata di mercoledì 19 novembre prevede, come detto, un momento alla mattina dal titolo “Formare per il futuro: L’AI di Adobe al servizio della didattica” con relatrice Desiree Amato, Adobe Brand Strategist C&C. A seguire “Demo: AI Generativa”, relatore Alberto Comper, Adobe Digital Media Evangeist. Il pomeriggio, rivolto a professionisti e insegnanti, darà spazio a due momenti: “Rivoluziona il tuo workflow creativo” con Adobe Creative Cloud e l’innovativa AI di Adobe Firefly, relatrice Desiree Amato, Adobe Brand Strategist C&C, e “Demo: AI Generativa” con Adobe Firefy, Novità Adobe Max e tecnologie Adobe AI per la gestione documentale completa, relatore Alberto Comper, Adobe Digital Media Evangeist.

Questa iniziativa si inscrive all’interno del contest “Olimpiadi della Grafica” – progetto di Assocultura Confcommercio Lecco rivolto alle scuole secondarie di secondo grado del territorio lecchese e province limitrofe, con indirizzo grafico, artistico o comunicazione visiva per promuovere la creatività giovanile, favorire il confronto tra studenti e istituti scolastici del territorio e avvicinare la grafica scolastica al mondo professionale e culturale – trasformandolo non solo in una competizione di abilità tradizionali, ma in un’opportunità per esplorare le nuove frontiere della creazione visiva contemporanea.

I partner

Assocultura Confcommercio Lecco è l’associazione promossa da Confcommercio Lecco che promuove iniziative formative e culturali grazie a format consolidati come Leggermente.

C&C è il punto di riferimento per le scuole che desiderano integrare la tecnologia nella didattica per creare ambienti di apprendimento più coinvolgenti ed efficaci. C&C nasce nel 2001 ed entra nel mondo della scuola nel 2012, facendo di essa fin da subito uno degli ambiti di maggiore attenzione di tutta l’azienda. Oggi, grazie all’esperienza maturata in più di 10 anni nel mondo Education, forte di riconoscimenti come quelli di Apple Premium Education Partner, Google Education Partner e Adobe Elite Partner C&C affianca quotidianamente centinaia di istituti scolastici nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni su misura. Adobe è leader mondiale nel software di design e nella soluzione creative cloud, pioniera nell’integrazione responsabile dell’intelligenza artificiale negli strumenti professionali.