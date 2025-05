Lions Club Lecco Host: un anno di servizi per il territorio

Dalla Biblioteca di Quartiere alla Carovana del Viandante, una serata per presentare i progetti sostenuti

“Questo è il momento in cui celebriamo l’impatto concreto che abbiamo generato”

LECCO – Il Lions Club Lecco Host ha organizzato una serata dedicata alla presentazione dei progetti sostenuti durante l’anno sociale 2024–2025, accogliendo i protagonisti delle attività che hanno beneficiato del supporto del club.

L’incontro è stato aperto dal discorso del presidente del Lions Club Lecco Host Giovanni Rigamonti: “Oggi è un giorno speciale, un momento in cui celebriamo non solo il nostro impegno, ma soprattutto l’impatto concreto che insieme abbiamo generato. Come Lions, crediamo fermamente che il vero valore di un service – sia economico o invisibile – non si misuri in cifre, ma nelle vite che riesce a toccare, nei sorrisi che riesce a far nascere, nella speranza che riesce a rinnovare. Cari ospiti, voi siete il cuore pulsante di questo cambiamento. Grazie per la dedizione, il coraggio e la passione che mettete nel servire la comunità, nel difendere chi è più fragile e nel costruire un mondo più giusto e solidale.”

Durante la serata si sono poi ricordati i progetti più significativi sostenuti, tra i quali:

“Carovana del Viandante”, sostenuta con 10.000 € , che punta alla valorizzazione del territorio attraverso la riscoperta di antichi cammini e sentieri , favorendo un turismo inclusivo, lento e sostenibile.

, che punta alla , favorendo un turismo inclusivo, lento e sostenibile. “Biblioteca di Quartiere”, sostenuta con 2.000 € , offre oltre 5.000 libri alla comunità del quartiere San Giovanni , creando uno spazio di cultura e inclusione.

, , creando uno spazio di cultura e inclusione. “Occhio ai Bimbi”, sostenuto con 1.000 € , realizzato con ASPOC, il progetto ha garantito uno screening visivo gratuito per circa 600 bambini in età prescolare in 14 scuole, individuando 38 casi di ambliopia .

, realizzato con ASPOC, il progetto ha garantito uno . “La fatica di essere giovani”, sostenuto con 2.000 € , che è un progetto dedicato alla riflessione sul rapporto tra giovani, scuola e carceri, che ha coinvolto studenti dell’Istituto Aldo Moro di Valmadrera in incontri con persone che vivono quotidianamente l’esperienza del carcere.

, che è un progetto dedicato alla in incontri con persone che vivono quotidianamente l’esperienza del carcere. ASFAT – Associazione di Solidarietà alle Famiglie di Tossicodipendenti. Un’associazione fondata nel 1985 da soci Lions, ASFAT offre supporto alle famiglie colpite da dipendenze. Quest’anno celebra 40 anni di attività .

. Progetto Martina, il progetto, promosso dal Lions Club Lecco Host ha coinvolto oltre 500 studenti in incontri di sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica. I soci Dott. Pierfranco Ravizza, Dott. Francomaria Senzani e Assunta Galbiati hanno organizzato e partecipato agli incontri con i ragazzi, affrontando temi come stili di vita sani, alimentazione e prevenzione dei tumori.

Tra le altre donazioni si ricordano i 1000 euro a Cascina Don Guanella per il musical “La Cattedrale”, i 5000 euro all’Unità Mobile “Il Gabbiano” della fondazione comunitaria lecchese e i vari contributi a realtà locali come l’Università per Adulti, la Camminata del Cuore, il FAI e il Progetto Cani Guida.

La serata è stata una dimostrazione dell’impegno concreto e costante del Lions Club Lecco Host nel rispondere ai bisogni del territorio, sostenendo con passione progetti culturali, sociali, sanitari e di inclusione.