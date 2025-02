Lions Club Lecco. Un incontro per celebrare l’Università della Terza Età

Le relatrici della serata sono state Cinzia Cesana e Anna Meda

LECCO – I soci del Lions Club Lecco Host si sono riuniti per parlare dell’Università di Lecco per Adulti e Terza Età, un progetto che da diversi anni coinvolge anche i club Lions di Lecco San Nicolò, Riviera del Lario, Val San Martino, Valsassina, Brianza Colli, Castello Brianza Laghi e Merate.

Le relatrici della serata sono state le socie del Lions Club Lecco San Nicolò, Cinzia Cesana, presidente dell’Università della Terza Età di Lecco e Anna Meda, coordinatrice culturale. Presenti anche Cesare Caucia (presidente del Lions Club Lecco San Nicolò), Lamberto Lietti (socio del Lions Club Castello Brianza Laghi e presidente di zona), Lorenzo Perri (socio del Lions Club Cosenza Host), ed altri membri del Lions Club Lecco San Nicolò.

Giovanni Rigamonti, presidente del Lions Club Lecco Host, ha aperto l’incontro sottolineando: “La nostra comunità è un luogo di incontro e scambio. Oggi celebriamo il valore dell’apprendimento continuo e della condivisione del sapere, che non hanno limiti di età. La curiosità e il desiderio di crescita non svaniscono mai. È fondamentale riconoscere il contributo delle generazioni più mature. L’età è solo un numero, e la passione per la conoscenza può durare per sempre”.

Dopo i complimenti espressi dal presidente di zona, Lamberto Lietti, per la coesione dei club Lions del territorio, Cinzia Cesana ha ripercorso la storia dell’Università di Lecco per Adulti e Terza Età, fondata nel 2011-2012 per iniziativa di alcuni Club della zona e con la partecipazione di soci volontari Lions tra i docenti.

Partita con 216 iscritti nel primo anno, l’iniziativa ha conosciuto una crescita significativa, raggiungendo nel 2024/2025 ben 596 partecipanti. Il costo di 35 euro per ogni iscritto, con una fascia d’età prevalentemente tra i 61 e i 70 anni, non solo copre le spese organizzative, ma sostiene anche numerosi progetti di beneficenza.

Tra le iniziative più significative, spicca il progetto “Mai soli se solidali”, che ha visto gli artisti del Don Guanella arricchire con le loro opere i muri di via Carlo Porta a Lecco. Ma non è tutto, sono stati supportati numerosi progetti di prevenzione contro l’abuso sui minori, finanziati convegni, come quello sul diabete, e realizzate iniziative solidali, tra cui il sostegno alla panchina rossa nel carcere di Pescarenico.

Inoltre, è stato offerto supporto a diverse realtà lecchesi, tra cui i poli educativi della Fondazione Comunitaria del Lecchese, ASHA Onlus, la sala permanente di fotografia del Palazzo delle Paure, la Pinacoteca di Villa Manzoni e il Si.M.U.L.

Anna Meda ha aggiunto: “I progetti che sosteniamo sono numerosi e suscitano un grande entusiasmo tra i nostri corsisti, così come le gite didattiche che organizziamo. Abbiamo visitato città come Milano, Padova e Venezia, e proponiamo proiezioni di film e altre attività al di fuori dell’aula. I nostri corsisti non solo acquisiscono conoscenze su astrologia, storia, intelligenza artificiale, medicina, arte e molto altro, ma sono anche profondamente riconoscenti per l’affetto che ricevono, che li fa sentire meno soli”.

Inoltre, Meda ha sottolineato: “Il contatto umano è fondamentale, e i nostri docenti sono felici di mettere a disposizione le loro competenze in modo completamente volontario, per supportare i nostri studenti non più giovani. Allo stesso modo, le volontarie che prestano il loro aiuto in segreteria e nelle altre attività sono indispensabili per garantire il buon funzionamento dell’Università, dedicando tempo ed energia con grande impegno”.

Cinzia Cesana ha ricordato che le lezioni si svolgono al Teatro Invito di Lecco e che per partecipare non sono necessari titoli di studio, basta iscriversi entro i termini previsti. Giovanni Rigamonti ha poi concluso sottolineando come le parole della governatrice del distretto Lions 108IB1, Anna Maria Peronese, “Audacia, Motivazione e Passione”, rappresentino perfettamente lo spirito dell’Università della Terza Età, un’iniziativa di grande orgoglio per tutti i Lions.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni, è possibile mandare una e-mail a segreteria@universitaleccoadultiterzaeta.it o chiamare il numero 277090333.