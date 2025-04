Living Land 2025. A Germanedo un incontro per presentare le attività estive

Un incontro dedicato alla presentazione delle attività estive rivolte ai giovani nati tra il 2007 e il 2010

“Invitiamo tutti i giovani e le famiglie a partecipare all’incontro di presentazione del prossimo 28 aprile”

LECCO – Presso il centro civico Sandro Pertini di Germanedo, il servizio Informagiovani del Comune di Lecco, in collaborazione con Living Land, lunedì 28 aprile alle 15, promuove un incontro di presentazione del bando estivo 2025 per far conoscere tutte le proposte dedicate ai ragazzi nati tra il 2007 e il 2010, che saranno attivate in città a partire dal mese di maggio.

“Living Land è molto più di un progetto estivo. Ormai da diversi anni rappresenta un’occasione per i ragazzi di mettersi in gioco, sperimentare il valore dell’impegno e scoprire quanto ciascuno possa contribuire concretamente al bene della propria comunità” spiega Alessandra Durante, assessora alla Famiglia, giovani e comunicazione.

“I ragazzi che partecipano restano sempre entusiasti di quanto hanno vissuto e realizzato durante l’esperienza di Living Land. È possibile scegliere tra attività utili in città come la cura e riqualificazione di spazi e luoghi giovanili, esperienze in cascina e nel verde, moduli di arte e grafica all’interno dei quali esprimere la propria creatività – continua Durante – Invitiamo tutti i giovani e le famiglie a partecipare all’incontro di presentazione del prossimo 28 aprile per scoprire come trasformare l’estate in un’esperienza di crescita, responsabilità e cittadinanza attiva insieme a tanti altri ragazzi della stessa età”.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Rumore: frequenze di innovazione” promosso da Informagiovani Lecco nell’ambito del bando regionale “La Lombardia è dei giovani 2024”, realizzato in collaborazione con Anci Lombardia e finanziato da Regione Lombardia.

Per partecipare alla presentazione è necessario registrarsi a questo collegamento.

Per maggiori dettagli è possibile scrivere a informagiovani@comune.lecco.it, chiamare lo 0341 481570 (anche WhatsApp) oppure visitare il sito di Informagiovani www.informagiovanilecco.it