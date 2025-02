Living Land: al via due nuovi bandi per esprimere creatività e passioni

Bandi aperti ai ragazzi tra i 18 e i 30 anni

Opportunità per chi vuole organizzare eventi sul tema della sostenibilità

LECCO – Living Land, in collaborazione con i Comuni degli Ambiti territoriali di Bellano, Lecco e Merate, presenta due nuove opportunità di crescita e partecipazione per i giovani tra i 18 e i 30 anni della provincia di Lecco.

Attraverso i bandi “Giovani Competenti per l’Organizzazione di Eventi” e “Giovani Competenti: Accendi la tua Passione!”, l’iniziativa punta a valorizzare talento, creatività e spirito di comunità, offrendo ai partecipanti percorsi formativi e progetti realizzativi esclusivi.

Il primo bando, inserito nel progetto “Alleanze Educative” finanziato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e dal Fondo Aiutiamoci, invita i giovani appassionati di organizzazione di eventi a partecipare alla progettazione e realizzazione di tre eventi innovativi, con un forte focus sulla sostenibilità ambientale. Accompagnati da esperti del settore, i partecipanti saranno coinvolti in tutte le fasi operative, dalla progettazione alla promozione, contribuendo a iniziative coinvolgenti per minori e famiglie.

Al termine del percorso, è previsto un compenso di 400 euro lordi, erogato tramite contratto di prestazione occasionale. Le candidature sono aperte fino al 27 febbraio. Per partecipare, è necessario compilare il modulo disponibile al seguente link: forms.office.com/e/VUrP9jQ9a7

Il secondo bando, “Accendi la tua Passione!”, finanziato nell’ambito del bando regionale “La Lombardia è dei giovani 2024”, promosso in collaborazione con ANCI Lombardia e Regione Lombardia, è rivolto a chi desidera trasformare una passione personale in un progetto concreto per la comunità.

I partecipanti seguiranno un percorso guidato per sviluppare e approfondire le loro idee, creando proposte originali rivolte a target specifici, come bambini, anziani, famiglie o intere comunità. Ogni giovane avrà l’opportunità di realizzare attività significative, come laboratori o cicli di incontri.

Al termine, è previsto un compenso di 600 euro lordi, erogato tramite contratto di prestazione occasionale. Le candidature sono aperte fino al 25 febbraio. Per partecipare, è necessario compilare il modulo disponibile al seguente link: forms.office.com/e/E8sX1iartA

“I giovani sono il cuore pulsante delle nostre comunità, e per questo vogliamo offrire loro spazi e strumenti per esprimere talento, creatività e spirito di iniziativa. Con questi bandi, puntiamo a valorizzare le loro competenze, stimolando progetti concreti con un impatto diretto sul territorio. Sostenere le loro idee significa investire nel futuro della comunità, dando fiducia alle nuove generazioni” commentano Gabriella Del Nero, Presidente dell’Ambito territoriale di Bellano, Sabina Panzeri, Presidente dell’Ambito territoriale di Lecco, e Fabio Crippa, Presidente dell’Ambito territoriale di Merate.

Infine, concludono: “La partecipazione dei giovani ai nostri bandi, insieme alle iniziative attuate nel territorio in linea con il piano di zona, dimostra che la collaborazione pubblico-privato è essenziale per intercettare bisogni, desideri e passioni, creando insieme occasioni di crescita condivisa”.

LOCANDINA-BANDO-ACCENDI-LA-TUA-PASSIONE