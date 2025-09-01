Living Land. Aperto il bando “Giovani Competenti” per entrare nel mondo educativo

Un’opportunità rivolta a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 23 anni

Previsti contratto di lavoro, formazione e tutoraggio garantiti

LECCO – Aperte le candidature per la nuova edizione del bando “Giovani Competenti – Attività educative pomeridiane”, promosso da Living Land in collaborazione con i Comuni degli Ambiti Territoriali di Lecco, Bellano e Merate.

L’iniziativa si inserisce in una rete di progetti territoriali che promuovono l’impegno e la crescita dei giovani, grazie anche al contributo di: Alleanze Educative (capofila: Impresa Sociale Girasole, finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini); BEST (capofila: Associazione Punto Famiglia Per, finanziato da Fondazione Comunitaria del Lecchese e Fondo Welfare dell’Ambito di Lecco); A.G.ORA’ – Ai Giovani ORA (capofila: Parrocchia Sant’Alessandro in Barzio, finanziato da Fondazione Cariplo).

Un’opportunità dedicata ai giovani tra i 18 e i 23 anni che desiderano mettersi in gioco nel campo educativo e sociale, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze a favore di bambini e preadolescenti.

Il bando consente di partecipare ad attività educative pomeridiane attivate in numerosi Comuni del territorio, tra cui: Lecco, Abbadia Lariana, Annone di Brianza, Barzanò, Bellano, Bulciago, Castello di Brianza, Colle Brianza, Cremeno, Cortenova, Dolzago, Galbiate, Introbio, Mandello del Lario, La Valletta Brianza, Merate, Nibionno, Oggiono, Primaluna, Robbiate, Sirone e Suello.

I giovani selezionati affiancheranno un educatore nello svolgimento dei compiti scolastici e nelle attività laboratoriali rivolte a bambini e ragazzi.

L’iniziativa prevede un impegno continuativo da ottobre a maggio 2026, per almeno un pomeriggio a settimana. Il luogo dell’attività sarà scelto dal partecipante all’inizio del percorso e rimarrà invariato per tutta la durata dell’esperienza. Ai partecipanti verrà garantito un contratto di lavoro dipendente, oltre a un percorso di tutoraggio e formazione costante durante tutto il periodo.

Il bando è rivolto a giovani responsabili, pazienti e motivati, con interesse a lavorare a contatto con bambini e preadolescenti, capaci di affiancarli nello studio e nello svolgimento dei compiti per l’intera durata del progetto.

Le candidature devono essere inviate entro il 21 settembre, compilando il form online disponibile sul sito www.livingland.info.

Per maggiori informazioni: livingland.giovani@consorzioconsolida.it – 335 7502021