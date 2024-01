Living Land, nuove opportunità per giovani inoccupati e disoccupati

L’iniziativa dei Comuni dell’Ambito di Lecco e Bellano

Un percorso formativo gratuito di otto incontri volto ad apprendere le strategie più efficaci per attivarsi nella ricerca di un’occupazione lavorativa

LECCO – La ricerca del lavoro rappresenta un passaggio cruciale nella vita dei giovani ed è normale sentirsi smarriti o incerti su come affrontare questa fase. La complessità del mercato del lavoro, la varietà di opportunità disponibili e la sfida di trovare un’occupazione adatta alle proprie competenze e interessi possono generare ansia e incertezza.

Per questo, i Comuni dell’Ambito di Lecco e di Bellano, nella cornice del progetto Living Land, intendono supportare i giovani inoccupati e disoccupati, offrendo loro un percorso formativo gratuito di otto incontri volto ad apprendere le strategie più efficaci per attivarsi nella ricerca di un’occupazione lavorativa.

Con il supporto di esperti, avranno l’opportunità di approfondire le proprie competenze e capire come spenderle nel mondo del lavoro, migliorare il proprio curriculum e sperimentare colloqui di selezione.

Al termine della formazione, nel caso in cui i partecipanti non abbiano già̀ trovato lavoro, verrà̀ loro proposto uno stage a tempo pieno, per un periodo di quattro mesi, in aziende, cooperative o esercizi commerciali del territorio, con indennità̀ mensile pari a 500 euro.

Per partecipare è necessario candidarsi entro il 5 febbraio 2024 al bando pubblicato sul sito http://www.livingland.info sulla base di alcuni requisiti:

– residenza nei Comuni dell’Ambito territoriale di Bellano e Lecco (elenco disponibile sul bando);

– avere un’età compresa tra i 17 e i 28 anni;

– per le persone straniere, è necessario essere titolari di permesso di soggiorno di lunga durata e avere una buona conoscenza della lingua italiana.

“Ogni individuo è unico e ha il proprio percorso da tracciare. È normale che i giovani possano sperimentare difficoltà nel trovare la strada giusta per sé. La nostra responsabilità, come comunità, è quella di supportarli, accompagnandoli e offrendo loro le giuste chiavi di lettura e gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mondo professionale”, commentano Sabina Panzeri, Presidente dell’Ambito territoriale di Lecco, e Gabriella Del Nero, Presidente dell’Ambito territoriale di Bellano.

La selezione avverrà sulla base di un colloquio conoscitivo ed è possibile ritirarsi dal progetto in qualsiasi momento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Silvia Gilardoni al numero 342 0304830 o all’indirizzo e-mail gilardoni@mestierilombardia.it.