Living Land. Nuovo bando “Giovani Competenti Junior – Estate per la Comunità”

Dedicato ai giovani tra i 16 e i 21 anni

Le iscrizioni sono aperte fino all’11 giugno

LECCO – L’Assocazione Living Land in collaborazione con i comuni del Polo Brianza Ovest, lancia un’iniziativa estiva con il bando intitolato “Giovani Competenti Junior – Estate per la Comunità” dedicato ai giovani tra i 16 e i 21 anni. Sarà un’occasione per vivere un’esperienza formativa e contribuire al benessere della comunità. Il bando è promosso dai Comuni dell’Ambito Territoriale di Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Impresa Sociale Girasole, Consorzio Consolida, e finanziato da Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia e in collaborazione con Anci Lombardia.

I partecipanti potranno scegliere, in base alle loro preferenze, il contesto in cui essere inseriti, lavorando sempre affiancati da un tutor:

Biblioteca : supporto alle attività presso le biblioteche dei Comuni di Costa Masnaga, Garbagnate Monastero e Suello.

: supporto alle attività presso le biblioteche dei Comuni di Costa Masnaga, Garbagnate Monastero e Suello. Centro Estivo : supporto agli educatori nelle attività ludico-ricreative per bambini a Bosisio Parini, Garbagnate Monastero e Dolzago.

: supporto agli educatori nelle attività ludico-ricreative per bambini a Bosisio Parini, Garbagnate Monastero e Dolzago. Social Lab : collaborazione nella gestione di laboratori ambientali, culturali, artistici e sportivi per bambini e ragazzi nei Comuni di Bosisio Parini, Cesana Brianza/Suello.

: collaborazione nella gestione di laboratori ambientali, culturali, artistici e sportivi per bambini e ragazzi nei Comuni di Bosisio Parini, Cesana Brianza/Suello. Bar Barycentro: supporto nell’organizzazione di eventi animativi, musicali, culturali e sportivi e nelle attività del bar centro sociale di Costa Masnaga.

L’impegno richiesto è di 55 ore complessive, da svolgersi tra il 17 giugno e il 26 luglio, con giorni e orari da concordare prima dell’inizio delle attività. Al termine riceveranno un buono acquisto finale del valore di 330 euro, spendibile presso alcune realtà commerciali del territorio, come riconoscimento per il loro contributo e impegno.

Sarà considerata preferenziale la residenza nei Comuni di Bosisio Parini, Bulciago, Costa Masnaga, Cesana Brianza, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno e Suello. Le iscrizioni sono aperte fino all’11 giugno. Per candidarsi, è necessario compilare il formulario online disponibile a questo sito

Per maggiori informazioni mandare una e-mail all’indirizzo: s.gilardoni@mestierilombardia.it o telefonare al numero: 3420304830