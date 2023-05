Living Land: quattro bandi per i giovani tra i 16 ai 27 anni

Attività nei musei, turismo e nei centri estivi: i bandi di Living Land

Diverse opportunità per un’esperienza formativa dedicata ai più giovani

LECCO – Anche per quest’estate il progetto Living Land offre ai giovani della provincia di Lecco una serie di opportunità per vivere delle esperienze costruttive e stimolanti all’interno delle realtà comunitarie del loro territorio. Quattro sono i bandi pubblicati e rivolti ai “Giovani competenti”, ovvero ragazzi e ragazze tra i 16/17 e i 27 anni che abbiano voglia di mettere in gioco le proprie competenze e sperimentarsi nei contesti di teatro, turismo e attività educative.

Il primo bando, promosso dai Comuni dell’Ambito di Lecco, dell’Ambito di Bellano, la Fondazione comunitaria del Lecchese e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Esino e Riviera, seleziona giovani da coinvolgere all’interno dei Musei e degli uffici turistici di Bellano, Casargo, Dervio, Galbiate, Mandello del Lario. Varie le attività che verranno portate avanti durante l’estate: presidio dei siti museali, storici, turistici e accoglienza visitatori; assistenza turistica diretta/telefonica/via mail; aggiornamento del sito web e delle pagine social, produzione di materiale promozionale; cura dell’esposizione del materiale; visite guidate e realizzazione di laboratori per bambini e ragazzi. Per partecipare è necessario, oltre che avere tra i 17 e i 27 anni, essere predisposti al lavoro con il pubblico e dare una disponibilità di almeno un mese part-time.

La seconda iniziativa, in collaborazione con il Progetto IANG- Insieme Ai Nostri Giovani e i Comuni del Polo Valle San Martino e sostenuta dai Comuni dell’Ambito di Lecco, la Fondazione Comunitaria del Lecchese, l’Impresa sociale Girasole, la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, riguarda sempre l’ambito turistico con un bando per la Proposta turistica sulla Valle San Martino. Si tratta di una proposta che vedrà i sei giovani selezionati progettare appunto una proposta per il territorio che si tradurrà in azioni concrete durante i mesi di luglio-agosto e settembre. Si lavorerà al Monastero del Lavello e all’Ufficio turistico comune di Carenno. Per partecipare bisogna avere un’età compresa fra i 18 e i 27 anni, oltre che voglia di mettersi in gioco e di lavorare in gruppo e al lavoro di gruppo e interesse per l’avvio di un’attività turistica sperimentale.

Sono di nuovo i Comuni dell’Ambito di Lecco, dell’Ambito di Bellano, la Comunità montana Valsassina Valvarrone Esino e Riviera, l’Impresa sociale Girasole i promotori della terza opportunità che vedrà i ragazzi del territorio impegnati nelle attività estive rivolte a bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni. I giovani selezionati saranno infatti coinvolti nella gestione di piccoli gruppi e delle attività previste all’interno di oratori estivi, attività ricreativo-educative e di ippoterapia nel Centro Ippico Pegaso di Barzago, in collaborazione con CRE Pegaso Brianza Odv. Anche in questo caso i requisiti richiesti oltre all’età (tra i 18 e i 27 anni), sono di aver maturato esperienza ed essere predisposto per attività di tipo artistico, ludico-ricreativo o sportivo con bambini e ragazzi, avere esperienza ed essere in grado di gestire gruppi di persone anche in modo autonomo, organizzare attività e gestire gli imprevisti, saper lavorare in gruppo, essere una persona dinamica e con spirito di inventiva, con particolare interesse per la relazione con bambini e ragazzi.

L’ultimo bando attivo è dedicato ai Giovani Competenti Junior, dai 16 ai 20 anni, per un Laboratorio di teatro a Lecco in cui i sei giovani selezionati parteciperanno a un laboratorio che, attraverso l’utilizzo di tecniche teatrali e la messa in scena di uno spettacolo, permetterà loro di approfondire e riflettere cui temi del lavoro e della formazione. Il bando è promosso dal progetto The Factory, la Cooperativa MoMoM, dai Comuni dell’Ambito di Lecco, la Fondazione Comunitaria del Lecchese, l’Impresa sociale Girasole e il CFP Consolida. Per partecipare è necessario avere tra i 16 e i 20 anni, voglia di mettersi in gioco e di lavorare in gruppo, l’interesse per il teatro e altre forme di espressione artistica e la disponibilità a salire sul palco per lo spettacolo di fine percorso.

In tutti i quattro bandi è previsto per i giovani che saranno selezionati dal progetto Living Land una formazione, un tutoraggio e un compenso proporzionale all’attività svolta. Per partecipare è necessario avere tutti i requisiti previsti dai rispettivi bandi pubblicati sul sito www.livingland.info e compilare la domanda online entro la scadenza prevista. Le selezioni avverranno sulla base della valutazione delle esperienze svolte, delle competenze e della motivazione verificate attraverso un colloquio individuale. L’ammissione al colloquio sarà subordinata ad una preselezione con la quale verranno verificati i requisiti.

Nei prossimi giorni sarà aperto anche il bando dedicato al Cinema, rodato nel corso degli anni, che riguarderà la realizzazione di una rassegna cinematografica all’aperto.