Lo scatto di Mauro Lanfranchi premiato al concorso “In Montagna” accanto alle opere di Steve McCurry

Il fotografo lecchese a Biella per il prestigioso concorso fotografico

Premiato il suo scatto “Mare in burrasca – Presolana’

BIELLA – Un grande riconoscimento per il fotografo lecchese Mauro Lanfranchi, premiato nell’ambito del prestigioso concorso fotografico “In Montagna”, tenutosi nella splendida cornice di Villa Gromo Losa a Biella. L’iniziativa è stata organizzata in occasione della mostra dedicata al celebre fotografo statunitense Steve McCurry, che per l’occasione ha ricoperto il ruolo eccezionale di presidente della giuria.

Il concorso ha visto la partecipazione di oltre 4000 fotografie, suddivise in tre categorie: Paesaggio, In Viaggio e Ritratto. Tra le dieci opere vincitrici, una è proprio quella di Lanfranchi: lo scatto in bianco e nero dal titolo “Mare in burrasca – Presolana”, scelto per la sezione Paesaggio.

Un’immagine intensa, costruita su un gioco di luci e ombre e caratterizzata da forti contrasti, capace di trasmettere la forza della natura e la potenza emotiva del paesaggio. L’opera ha suscitato grande apprezzamento da parte del pubblico, intervenuto numeroso alla cerimonia di premiazione.

Le fotografie vincitrici saranno esposte per un mese presso Palazzo Ferrero, in una sala espositiva adiacente a quella che ospita le immagini più iconiche di Steve McCurry, tra cui il celebre ritratto della ragazza afgana dagli occhi verdi, simbolo mondiale della fotografia.

Durante il suo soggiorno a Biella, Mauro Lanfranchi ha avuto l’opportunità di visitare la mostra del grande maestro americano, un’esperienza che ha definito straordinaria e che consiglia vivamente a tutti gli appassionati di fotografia.