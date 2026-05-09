Lo spettacolo dei parapendii nei cieli tra San Martino, Medale e Coltignone

I deltaplani hanno volteggiato sopra le montagne lecchesi regalando uno spettacolo suggestivo

LECCO – Uno spettacolo da ammirare con il naso all’insù. Bastava fermarsi per qualche istante, alzare lo sguardo e lasciarsi sorprendere: questa mattina il cielo sopra la città si è trasformato in un palcoscenico sospeso tra vento e libertà. I parapendii hanno danzato leggeri sopra il monte San Martino, il Medale, il Coltignone e il Pizzo Boga, disegnando traiettorie eleganti tra le cime che abbracciano il lago.

Piccoli puntini colorati nel blu, capaci però di catturare l’attenzione di chiunque li incrociasse con gli occhi. C’era chi si è fermato sul marciapiede, chi ha indicato il cielo ai bambini, chi semplicemente è rimasto qualche minuto ad ammirare quel silenzioso spettacolo fatto di curve, planate e improvvise risalite spinte dalle correnti.

Da lassù Lecco deve apparire diversa: più piccola, forse più armoniosa. Il lago che luccica, i tetti della città, i sentieri che si arrampicano sulle montagne. Un punto di vista privilegiato, raro, che solo chi vola può davvero conoscere. Eppure, per qualche momento, anche chi era a terra ha avuto la sensazione di condividere quella libertà, seguendo con lo sguardo quei voli leggeri sopra le nostre montagne.