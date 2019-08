Lo spettacolo del funambolo chiude il festival ‘Con la testa all’insù’

Applausi in piazza per lo spettacolo del funambolo Andrea Loreni

Successo per l’ultima serata del festival ‘Con la testa all’insù’

LECCO – Conclusione ‘con il fiato sospeso’ per il Festival delle meraviglie ad alta quota “Con la testa all’insù”, andato in scena dal 16 al 18 agosto in città. La seconda edizione della manifestazione, portata a Lecco da Circo e Dintorni in collaborazione con l’amministrazione comunale, non ha disatteso le aspettative del pubblico che, numeroso, ha assistito ai diversi spettacoli portati in scena dalle migliori compagnie di artisti internazionali.

Domenica sera il gran finale del festival, lo spettacolo del funambolo Andrea Loreni che ha tenuto il pubblico ‘con la testa all’insù’ durante la sua camminata su fune in Piazza Garibaldi. Loreni, detentore del record nazionale di camminata su cavo (250 metri per 90 di altezza) ha passeggiato sulla fune tesa in Piazza fino al tetto del Teatro Sociale, lasciando i tantissimi spettatori senza fiato.

VIDEO

Al termine uno scrosciante applauso ha accolto il funambolo, quindi la folla presente in piazza ha seguito per le vie della città il Carillon Vivente della Compagnia Italento: un pianoforte meccanico con una ballerina di danza classica che ha risvegliato negli spettatori i ricordi più romantici.

“Chiudere i tre giorni di spettacoli con la performance di Andrea Loreni ci è sembrato un ottimo modo per invitare lo spettatore a riflettere sul significato del festival e sull’arte che presentiamo – ha commentato il direttore artistico Alessandro Serena – guardare in alto è un atto fortemente simbolico, permette di osservare tutto da un’altra prospettiva, con occhi diversi. Grazie a tutti gli artisti e soprattutto a tutti voi che con il vostro calore avete dimostrato di apprezzare il nostro impegno”.

GALLERIA FOTOGRAFICA