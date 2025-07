Lo Spi Cgil di Lecco celebra i suoi volontari con un pranzo di riconoscimento e solidarietà

La festa si è tenuta a Montevecchia, dove hanno preso parte più di cento persone

MONTEVECCHIA – Lo Spi Cgil di Lecco rende omaggio ai suoi volontari con un pranzo dedicato al loro impegno quotidiano. La festa si è svolta a Montevecchia, dove oltre cento persone si sono ritrovate per condividere un momento di convivialità.

Erano presenti, insieme ai volontari, la Segreteria Provinciale dello Spi Cgil di Lecco, il Segretario Generale Diego Riva, la Segreteria della Cgil di Lecco, il Segretario Generale Regionale dello Spi, Daniele Gazzoli, e il Segretario Organizzativo Nazionale dello Spi, Stefano Landini.

“La loro partecipazione rappresenta un riconoscimento non tanto allo Spi in sé, quanto ai volontari, ai quali è doveroso, anzi pienamente meritato, un sentito ringraziamento. Senza la loro disponibilità e il loro spirito di altruismo, non saremmo in grado di realizzare tutte le iniziative che ci proponiamo. Iniziative che hanno l’obiettivo di offrire opportunità concrete, di essere al fianco di chi è in difficoltà o ha bisogno di un supporto nell’affrontare procedure e percorsi all’interno di una società divenuta sempre più complessa, difficile da interpretare” queste le parole della Segretaria Generale dello Spi, Pinuccia Cogliardi.

“Come Spi Cgil, possiamo contare su un gruppo di volontari che prestano servizio con continuità presso le nostre sedi, offrendo supporto e risposte a qualsiasi tipo di esigenza. Sono oltre 130 persone, uomini e donne, che mettono a disposizione il loro tempo per garantire la piena operatività delle nostre strutture. Le principali attività svolte riguardano soprattutto l’ambito previdenziale, come la rilettura e la verifica delle posizioni pensionistiche” spiega Luigia Valsecchi, Segretaria Organizzativa dello Spi Cgil di Lecco.

“Inoltre, forniamo informazioni e assistenza sui diritti che spesso i cittadini non conoscono. Tra i nuovi servizi recentemente attivati, voglio sottolineare lo sportello dedicato alle liste d’attesa sanitarie, un’iniziativa per noi fondamentale. Gli anziani, infatti, hanno frequentemente bisogno di visite ed esami, ma il sistema sanitario pubblico sta faticando sempre di più a rispondere adeguatamente a queste necessità” conclude Luigia Valsecchi.

Il pranzo si è concluso con il taglio di una splendida torta decorata con il logo dello Spi Cgil di Lecco.