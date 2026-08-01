Lo Spi Cgil Lecco celebra i suoi volontari: un riconoscimento per chi tiene aperte le sedi

Si è svolto a Valmadrera il pranzo annuale del sindacato

Centoquaranta donne e uomini che hanno scelto di mettersi al servizio degli altri

VALMADRERA – Si è svolto a Valmadrera il pranzo annuale del sindacato: un riconoscimento a chi tiene aperte le quattordici sedi della Cgil in provincia, da Colico a Casatenovo. Centoquaranta donne e uomini che, conclusa l’attività lavorativa, hanno scelto di mettersi al servizio degli altri. Sono i volontari dello Spi Cgil di Lecco, protagonisti giovedì 30 luglio del pranzo che il sindacato dedica loro ogni anno. A ospitare la festa, il ristorante Al Terrazzo, a Valmadrera, nella suggestiva cornice del golfo di Parè.

All’appuntamento conviviale hanno partecipato, insieme ai volontari, ai collaboratori e alla Segreteria provinciale dello Spi, anche il Segretario Generale della Cgil di Lecco Fabio Gerosa e il Segretario Regionale dello Spi Tobia Sertori, oltre a diversi rappresentanti delle altre categorie della Cgil.

“È l’occasione per dire grazie a chi dedica il proprio tempo con passione per stare vicino alle persone e rispondere alle loro richieste, ma soprattutto per ascoltare i problemi che ci vengono posti. Il loro lavoro è fondamentale e va riconosciuto. Volontariato va di pari passo con solidarietà, una parola a cui teniamo molto. In una fase storica come questa, segnata da tanti conflitti, i nostri volontari sono la dimostrazione che la solidarietà esiste e che è un grande valore, che mi auguro venga condiviso il più possibile”, ha dichiarato la Segretaria Generale dello Spi Cgil Lecco, Pinuccia Cogliardi.

Il contributo dei volontari sostiene una rete diffusa sull’intera provincia, dove gli sportelli accolgono iscritti e non iscritti e coprono un ventaglio ampio di necessità: il controllo della posizione pensionistica e l’assistenza fiscale, il sostegno a chi si trova in difficoltà con le procedure online della pubblica amministrazione, la ricerca di un appuntamento nei servizi sanitari del territorio quando le liste d’attesa si allungano, l’ascolto di chi porta un bisogno e va accompagnato verso diritti di cui spesso ignora l’esistenza.

“Le nostre volontarie e i nostri volontari operano nelle quattordici sedi della Cgil, da Colico, all’estremità settentrionale del territorio, fino a Casatenovo e al Meratese. Si tratta di luoghi accessibili, nella maggior parte dei casi, durante tutta la settimana. Il ringraziamento più sentito va proprio a chi ce ne consente l’apertura e ci permette di garantire risposte concrete: in una giornata come questa è doveroso sottolinearlo”, le parole di Luigia Valsecchi, Segretaria Organizzativa dello Spi Cgil Lecco.