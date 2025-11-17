Lo Spi Cgil Lecco si mobilita contro la manovra 2026

La manifestazione dei pensionati lecchesi
Giovedì 20 novembre in piazza XX Settembre
LECCO – Contro la manovra finanziaria 2026 del Governo Meloni, che incide negativamente sui pensionati sul fronte del potere d’acquisto, del diritto alla cura e dell’assistenza per la non autosufficienza, si mobilita lo Spi Cgil Lecco.
Per questo giovedì 20 novembre, nella mattinata, è in programma una manifestazione in Piazza XX Settembre a Lecco. L’iniziativa si inserisce nel ciclo di mobilitazioni promosse dalla Cgil in tutta Italia contro la legge di bilancio e prepara il terreno per lo sciopero generale di venerdì 12 dicembre.