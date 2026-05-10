Accompagnati dalle spiegazioni di Tommaso Crippa e Arianna Pizzi, gli studenti hanno avuto modo di visitare il settore produttivo

L’esperienza è stata possibile anche grazie al supporto di Confindustria in quanto tramite fra scuola e mondo dell’impresa

LECCO/ORSENIGO – Lo stabilimento ICAM di Orsenigo apre le sue porte agli studenti dell’Istituto Parini. Si è svolta nei giorni scorsi la visita aziendale della classe 5 A Afm, un’esperienza che si è rivelata per gli studenti un’ottima opportunità formativa per approfondire alcuni degli argomenti di studio affrontati nell’ambito del loro percorso scolastico, tra cui i modelli organizzativi aziendali e le strategie di marketing.

L’azienda guidata dalla famiglia Agostoni-Vanini è del resto tra le più rappresentative dell’imprenditoria lecchese e nel tempo ha fatto dell’evoluzione tecnologica e della sostenibilità i punti qualificanti della propria visione, ponendo particolare attenzione all’ambiente e al tessuto sociale dei luoghi d’origine della materia prima. Osservarne da vicino le dinamiche organizzative e produttive rappresenta pertanto una preziosa occasione di apprendimento in vista degli obiettivi del percorso di formazione scuola-lavoro svolto dagli alunni. Quest’ultimo ha infatti la finalità di condurli a comprendere pienamente i fenomeni economici in generale e il funzionamento delle aziende in particolare e a sviluppare competenze professionali e trasversali, utilizzando in modo sinergico ed efficace le risorse disponibili, le competenze dei docenti curricolari e quelle dei formatori esterni coinvolti, esperti e professionisti, operatori del mondo economico e finanziario.

L’approfondita e dettagliata presentazione di Marco Galli – che all’interno dell’azienda si occupa di selezionare i fornitori e di gestire la filiera – ha evidenziato in particolare le sfide di contesto che un’azienda attenta all’impatto ambientale, sociale ed economico come ICAM si trova ad affrontare, sia sulla base delle congiunture economiche globali, sia in relazione alle situazioni geopolitiche dei paesi da cui acquista le materie prime e alle dinamiche interne alle loro comunità.

Interessante è risultato anche ripercorrere la storia dell’azienda, che proprio quest’anno ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno: era infatti il 1946 quando Silvio Agostoni, dopo aver rilevato un piccolo laboratorio dolciario di Morbegno, trasferì l’attività a Lecco per fondare la società ICAM S.p.A e specializzarsi nella lavorazione delle fave di cacao. Cominciava così un’avventura imprenditoriale pluridecennale, che avrebbe portato l’azienda a investire nell’innovazione tecnologica e nell’attenzione alla sostenibilità.

Accompagnati dalle spiegazioni tecniche di Tommaso Crippa e Arianna Pizzi, gli studenti hanno poi avuto modo di visitare il settore produttivo e osservare il ciclo completo di produzione, dalle varie fasi della lavorazione delle fave di cacao fino al confezionamento del prodotto finito.

L’esperienza, come altre analoghe viste aziendali proposte nell’ambito dei percorsi di formazione scuola-lavoro, è stata possibile anche grazie al supporto di Confindustria in quanto tramite fra scuola e mondo dell’impresa, impegnata a promuovere una sinergia positiva tra la principale agenzia educativa e le realtà produttive del territorio.