La regione ha messo a disposizione 327.000 euro per cinque province lombarde

“Specie invasiva che crea danni all’agricoltura e problemi di sicurezza, lavorare con enti locali per eradicazione”

LECCO – 327.000 euro per “Progetti innovativi per il contenimento della nutria” di cinque province lombarde. Lo ha deciso l’assessorato all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia approvando un decreto per 327.076 euro. Cinque, come detto, le Province che hanno inoltrato domanda e che sono state ammesse al finanziamento con un decreto.

La ripartizione dei fondi in base alle richieste di contributo per la realizzazione di progetti sperimentali ha portato al seguente stanziamento: alla Provincia di Mantova euro 80.000; a quella di Bergamo 80.000 euro; a Pavia 79.910 euro; a Brescia 79.666 euro, a Lecco 7.500 euro.

“I fondi – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia, Alessandro Beduschi – rientrano nell’ambito del Piano triennale per l’eradicazione, il controllo e il contenimento delle nutrie, una specie invasiva, che arreca gravi danni all’agricoltura e mette seriamente a rischio l’equilibro idrogeologico e la sicurezza danneggiando gli argini dei corsi d’acqua e delle strade sovrastanti. Per questo sono necessarie azioni di contrasto, anche innovative, insieme agli enti locali, per contenere la specie alloctona, fino ad arrivare all’eradicazione della stessa”.

Dall’assessore Beduschi arriva un ringraziamento “a tutti i territori che hanno fatto proposte innovative e invito ad attivarsi tutti quelli che non hanno ancora organizzato una rete virtuosa di collaborazione tra Polizie provinciali e mondo venatorio. Depopolare questa specie è una missione altamente impegnativa, che necessita di capillarità di azione. Sacche di inerzia possono in parte vanificare comportamenti virtuosi come quelli oggi giustamente valorizzati”.