Lombardia ‘gialla’, Fontana: “Parametri stabili e 4 milioni di vaccinazioni”

Il governatore Fontana sulla zona gialla riconfermata per la Lombardia

“I nostri parametri sono stabili, la campagna vaccinale procede ma servono più vaccini per raggiungere la piena capacità”

MILANO / LECCO – “La Lombardia resta in fascia gialla. I nostri parametri sono stabili e la campagna vaccinale procede, anche se non al massimo delle nostre possibilità”. Lo ha detto il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la consueta riunione della cabina di regia del Governo per il monitoraggio settimanale dei dati relativi all’epidemia di Covid.

Con l‘Rt a 0.89 in Lombardia i dati restano stabili e nei parametri di sicurezza (la soglia critica sono l’incidenza di nuovi positivi su 100 mila abitanti pari a 250 e l’Rt sopra l’1), pertanto al termine della riunione la Regione è stata confermata in zona gialla anche per la prossima settimana.

Il Governatore ha commentato con soddisfazione il quadro epidemiologico e l’andamento della campagna vaccinale: in Lombardia, al 7 maggio, sono state somministrate quasi 4 milioni di dosi pari all’89,20% delle dosi consegnate (qui tutti i dati aggiornati anche per province e comuni). “Servono vaccini – ha concluso Fontana – nel frattempo continuiamo a comportarci responsabilmente e rispettiamo le regole”.

La provincia di Lecco è resta seconda in Lombardia per numero di somministrazioni, con il 35,66% di popolazione vaccinata (103,3 mila prime dosi, 39 mila richiami).

A proposito di vaccini, nella giornata di ieri, venerdì, il vicepresidente Letizia Moratti aveva dichiarato la Lombardia ‘pronta’ ad accettare dosi di AstraZeneca rifiutate da altre regioni : “Credo sia ragionevole che il Commissario Figliuolo venga incontro alla richiesta delle Regioni che rispettano i target assegnati a livello nazionale. E la Lombardia li ha anche superati. Da noi, infatti, meno dell’1% dei cittadini ha rifiutato AstraZeneca. I medici spiegano che è un vaccino sicuro e i nostri cittadini si fidano”.