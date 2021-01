Lombardia in zona rossa: il Tar del Lazio dispone il rinvio, udienza aggiornata a lunedì

Regione Lombardia prende atto della decisione

Intanto sono stati sottoposti dati aggiuntivi ai fini di una rivalutazione in vista della cabina di regia di domani

“Prendiamo atto del rinvio disposto dal Tar del Lazio sul ricorso presentato da Regione Lombardia e attendiamo l’udienza di lunedì”. Lo comunica in una nota Regione Lombardia dopo aver appreso la decisione del Tar del Lazio di aggiornare a lunedì prossimo l’udienza.

“I tecnici dell’Istituto Superiore di Sanità e della Direzione Generale del Welfare – prosegue la nota – hanno in corso una interlocuzione e, nelle prossime ore, valuteranno una serie di dati aggiuntivi da parte della direzione Welfare lombarda per ampliare e rafforzare i dati standard già trasmessi nella settimana precedente, ai fini di una rivalutazione in vista della cabina di regia di domani”.