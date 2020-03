L’Opi di Lecco raccoglie disponibilità per ospitare professionisti sanitari

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecco

“Chiunque avesse la possibilità di affittare, o ospitare anche solo temporaneamente, ci contatti”

LECCO – L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecco ha appreso che in questi giorni prenderanno servizio nuovi infermieri per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Alcuni di loro potrebbero essere attualmente residenti fuori provincia e aver dunque necessità di alloggio, anche a breve termine, nelle zone di Lecco e Merate, sedi dei presidi ospedalieri.

“Per agevolare la ricerca invitiamo chiunque avesse la possibilità di affittare, o ospitare anche solo temporaneamente i professionisti sanitari presso una struttura, a fornire dei recapiti all’OPI di Lecco, inviando una mail a info@opilecco.it o chiamando lo 0341/350102. In quest’ultimo caso è possibile lasciare un messaggio in segreteria, al di fuori degli orari di apertura. Provvederemo a pubblicarli sul sito in una sezione apposita e a diffonderli per permettere ai colleghi di prendere servizio il prima possibile”.

