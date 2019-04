Gli allievi di 3^ media si esibiranno all’Ariston

La finale andrà in scena dal 2 al 4 maggio a Sanremo

LECCO – Ci sarà anche Lecco alla finale della 20esima edizione del Festival Internazionale della Musica Scolastica che si terrà dal 2 al 4 maggio a Sanremo, nella prestigiosa cornice del Teatro Ariston. Protagonisti i ragazzi (48 in totale) dell’orchestra delle classi 3D e 3G della scuola media Antonio Stoppani indirizzo musicale, selezionati dalla speciale commissione del Festival. La manifestazione, come spiegato dalla docente referente Cristina Pricca (insegnante di pianoforte), rientra nel Global Educational Festival (Gef).

Scuole da tutto il mondo

“La giuria è stata particolarmente colpita da due brani presentati tramite una prima selezione audio” hanno spiegato i docenti “nel corso della finale i nostri alunni si esibiranno dal vivo sul palco”. Con loro tante altre scuole finaliste, provenienti da tutta Italia e non solo. Un importante riconoscimento per i giovani allievi e i loro docenti di strumento: prof. Antonio Agresti (tromba), prof. Roberto Armocida (sassofono), prof.ssa Emilia Cappello (chitarra), prof.ssa Elena Filippini (violino), prof. Simone Fortuna (percussioni), le prof. Cristina Monti e Cristina Pricca (entrambe pianoforte) e la prof.ssa Tartara (flauto traverso) che dirigerà l’orchestra.

“Un’opportunità unica di formazione”

La partecipazione a concorsi musicali, alternata a gemellaggi musicali con altre scuole medie ad indirizzo musicale, sono alcune delle tante iniziative che i docenti di strumento promuovono e organizzano per far conoscere in Italia e all’estero la loro realtà: “Si tratta di opportunità uniche di formazione e crescita per i giovani musicisti che favoriscono il confronto, la socializzazione e la valorizzazione delle loro capacità tecniche e musicali” hanno continuato i docenti “in questo caso saremo in una cornice di gran fascino, quella del Teatro Ariston, nella città di Sanremo, per la quale il Gef è l’evento più importante per l’incoming, secondo solo al celebre Festival della Canzone Italiana” hanno concluso. A tutti gli allievi della Stoppani un meritato in bocca al lupo!