L’Ordine degli Architetti alla Mostra dell’Edilizia (MECI) 2025

Il 15 maggio l’incontro ‘Visioni Urbane’ con l’artista Jonathan Guaitamacchi e con il CdO Edilizia approfondimento sulle “città di 15 minuti”

LECCO – L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecco partecipa a Meci, la Mostra di Edilizia Civile Industriale che si svolgerà dal 15 al 18 maggio presso il Centro Espositivo Lariofiere a Erba, promuovendo e sostenendo i numerosi incontri in calendario e ringrazia per questo il Consigliere delegato Arch. Eugenio Guglielmi.

Proprio la giornata di apertura di Meci 2025 vedrà un incontro di alto profilo, promosso proprio dall’Ordine degli Architetti di Lecco, “Visioni Urbane”, incontro con Jonathan Guaitamacchi, artista di fama internazionale. “L’iniziativa – fanno sapere dall’Ordine – si inserisce all’interno del Meci come riflessione sul dibattito emerso in questi anni sul tema della rigenerazione urbana e il futuro delle grandi aree urbanizzate”. Il lavoro di Guaitamacchi costituisce un importante contributo al tema dell’ambiente costruito, alle sue contraddizioni che si manifestano nelle mega strutture urbane dove l’umanità sembra avere ormai perso la sua identità. La sua tecnica bicromatica unisce pittura e architettura con suggestive e ardite prospettive aeree, paesaggi inurbati, che uniscono nello stesso tempo la tradizionale abilità artistica e la progettualità architettonica, oggi ormai affidata ai nuovi sistemi elettronici, non ultima l’I.A. “L’Ordine di Lecco vuole con questa iniziativa riportare in primo piano il tema della convivenza con l’ambiente e il ruolo dell’architettura come modello per una nuova ridefinizione degli spazi di vita collettivi, tenuto conto delle repentine trasformazioni che non sembrano più fare riferimento ai processi storici che fino a pochi anni fa sembravano insostituibili”. L’incontro, che prevede la proiezione delle opere dell’artista e la possibile esposizione di alcuni originali su tela, è in programma dalle 10.30 alle 12.30 presso il Centro Espositivo Lariofiere.

Di grande interesse anche l’iniziativa promossa dal CdO Edilizia in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Lecco che approfondirà il tema ‘Città di 15 minuti’, un concetto elaborato da Carlos Moreno e adottato dall’Onu. L’appuntamento è per le 10.30 di giovedì 15 maggio, all’incontro parteciperanno i relatori Giuseppe Cappochin, del Consiglio Nazionale degli Architetti, già presidente e promotore della Biennale dello Spazio Pubblico, Matteo Colleoni, professore ordinario di Sociologia dell’ambiente e del territorio all’Università Bicocca di Milano e Mauro Gattinoni, Sindaco di Lecco, moderati da Simona Frigerio.

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Lecco Anselmo Gallucci sarà presente all’incontro con un suo contributo, confermando così la grande rilevanza del tema trattato quale approfondimento del problema della qualità della vita nelle nostre città e delle proposte tese al suo miglioramento.

Durante la Mostra dell’Edilizia si terranno poi altri due eventi accreditati dall’Ordine degli Architetti di Lecco. Il 16 maggio dalle 10.30 alle 12.30 la Presentazione del progetto “Beautiful Route” e del Seminario “Cura dei luoghi e bellezza rigenerativa” – Etica ed estetica del paesaggio – Mulini e l’Ecofrazione di Baggero, mentre il 17 maggio dalle 10 alle 12 ‘Esempi virtuosi di recupero edilizio e di trasformazione urbana’.