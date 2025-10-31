Lorenzo Bonicelli saluta i tifosi su Instagram: “Insieme a voi…”

Il ginnasta lecchese ha postato sui social due fotografie

Lo scorso luglio il grave incidente durante un esercizio agli anelli

LECCO – Lorenzo Bonicelli, poche ore fa, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram due fotografie accompagnate dalla scritta “Insieme a voi”. Il volto è sorridente per il ginnasta lecchese protagonista di uno sfortunato incidente agli anelli avvenuto a fine luglio durante le Universiadi a Essen.

“Bonni” è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, nell’Unità Spinale Unipolare, dove sta affrontando il difficile percorso di guarigione e riabilitazione. La sua società, la Ghislanzoni Gal, tutto il mondo della ginnastica e tutto il mondo dello sport non hanno mai smesso di fare il tifo per lui.

 

