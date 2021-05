L’azienda ospedaliera di Lecco ha deciso di assumere nuovi infermieri

Venti per consentire le sostituzioni per ferie e 60 saranno assunti con un concorso

LECCO – Una settimana dopo lo sciopero (VEDI ARTICOLO) indetto dai sindacati per protestare contro le carenze di personale nei reparti, una mobilitazione culminata con presidi all’esterno dei tre ospedali della provincia, la dirigenza dell’ASST di Lecco ha fatto sapere che si sta provvedendo a recupero di ulteriori forze.

In particolare è stato attivato d’urgenza l’iter per l’assunzione a tempo determinato di una ventina di infermieri che saranno reclutati tramite la procedura avviata dall’azienda ospedaliera di Pavia.

Nuovo personale che sarà utile a garantire che l’attuale personale in servizio nelle aree di degenza possa fruire di giornate di ferie durante il periodo estivo e consentire il proseguo dell’attività di ricovero nei reparti Covid. Proprio le ferie e le ore di riposo non fruito accumulate erano alla base dello sciopero indetto dalle sigle sindacali.

Non solo: l’azienda ospedaliera di Lecco ha infatti deciso di indire un concorso pubblico per ben sessanta posti, sempre per personale infermieristico e a tempo indeterminato. Assunzioni stabili, dunque, che andranno a rinforzare gli attuali organici.

Nello specifico, si legge nella delibera dell’ASST di Lecco, 43 posti sono parte delle 54 assunzioni aggiuntive e straordinarie per gli anni 2020/2021, altri tre posti andranno a potenziare i servizi domiciliari e altri 14 saranno a copertura di altrettanti posti che si renderanno vacanti nel 2021.

Si attende ora di capire le tempistiche del concorso e quando effettivamente entreranno i nuovi infermieri. Nel frattempo il provvedimento è stato accolto con favore dalle rappresentanze sindacali della RSU che non mancano di rimarcare: “E’ la dimostrazione che avevamo ragione quando denunciavano le carenze di personale nei reparti”